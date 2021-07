Bolsonaro fará motociata em Manaus, diz Coronel Menezes

Mais detalhes sobre o evento em Manaus deverão ser divulgados a partir da próxima segunda-feira, segundo o Coronel. | Foto: Divulgação

MANAUS (AM) - A jogada 'marqueteira' do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) de desfilar de motocicleta ao lado de simpatizantes pelas capitais, pelo que tudo indica, também chegará a Manaus. A motociata do presidente e apoiadores, na capital, acontecerá no próximo dia 17. A informação foi confirmada por Coronel Menezes (Patriota) em suas redes sociais, ex-candidatao à Prefeitura de Manaus e um dos aliados do presidente na capital do Amazonas.



Mais detalhes sobre o evento em Manaus deverão ser divulgados a partir da próxima segunda-feira, segundo o Coronel.

Na véspera, o presidente irá inaugurar o Conjunto Manauara 2, no bairro Santa Etelvina, Zona Norte. O prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), confirmou na última terça-feira, 29, que Bolsonaro estará em Manaus nesta data para entregar o Conjunto Manauara 2, no bairro Santa Etelvina.

No último domingo, 27, apoiadores do presidente que fazem parte do Movimento Conservador do Amazonas realizaram uma “motociata” em apoio a Bolsonaro e do voto auditável.

