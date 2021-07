Vereador pede mobilidade urbana inclusiva

| Foto:





Manaus - Nesta segunda-feira (5), o vereador Rodrigo Guedes (PSC) foi de bicicleta à Câmara Municipal de Manaus (CMM) para defender uma mobilidade mais inclusiva aos ciclistas. Na ocasião, o parlamentar destacou que a capital amazonense precisa de políticas públicas urbanas para promover uma infraestrutura adequada que possa garantir mobilidade e segurança aos ciclistas.

" Luto por uma mobilidade urbana inclusiva. Só iremos ter uma Manaus mais humana, digna e com qualidade de vida que quando priorizarmos o pedestre, o usuário do transporte coletivo, o ciclista, a pessoa com deficiência como investimento maior enquanto política pública de mobilidade urbana em relação ao transporte individual" " , destacou o parlamentar

, afirmou o parlamentar.

Adepto ao uso da bicicleta, Rodrigo Guedes, que utiliza pelo menos uma vez por semana o meio e transporte para locomoção à CMM, ressaltou a importância de se promover campanhas educativas no trânsito e garantir que possa haver acessibilidade com a construção de ciclovias, além de melhorias na engenharia da cidade. É o caso de faixas de pedestres bem estudadas do ponto de vista da engenharia, assim como mais passarelas. Incluindo também no tema, Guedes destacou a importância de novos ônibus na frota atual e pontos de ônibus de qualidade com estruturas de parada de ônibus adequadas e que protejam o usuário.

"São necessárias mais ciclovias para os adeptos, mais calçadas, uma acessibilidade melhor, abrigos de ônibus de qualidade, conforto nos terminais e também ônibus novos. Também uma organização melhor no trânsito, faixas de pedestres bem estudadas por engenheiros e mais passarelas. É por isso que luto e encaminho o pedido ao prefeito David Almeida e ao vice, Marcos Rotta", ressaltou o vereador.

*Com informações da assessoria

