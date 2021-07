Aleam concede título de cidadão do AM para superintendente da FAS

Durante a pandemia do coronavírus, ele articulou a criação da “Aliança Covid Amazônia”, com 128 parceiros, que está realizando uma série de ações para minimizar os impactos da pandemia. | Foto: Arquivo: FAS





Manaus - Por meio de uma sessão híbrida, a Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) concederá, nesta terça-feira (6), a entrega do Título de Cidadão do Amazonas ao superintendente geral da Fundação Amazônia Sustentável (FAS), Virgilio Viana. Com previsão para as 11h45, a homenagem foi indicada pelas deputadas estaduais Alessandra Campêlo e Joana Darc em reconhecimento aos serviços desenvolvidos em favor do Estado.



Virgilio Viana é engenheiro florestal, natural de Belo Horizonte, PhD em Biologia pela Universidade de Harvard, tem Pós-Doutorado em Desenvolvimento Sustentável pela Universidade da Flórida e é Livre Docente em Ciências Florestais pela Universidade Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ/USP).

Atualmente, além de superintendente da FAS, Virgilio atua como professor colaborador do curso de pós-graduação do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) e é coordenador de uma iniciativa da Organização das Nações Unidas (ONU), a Rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável da Amazônia (SDSN).

Virgilio também é destaque por grandes ações voltadas para o desenvolvimento sustentável da região amazônica. Em 2003, foi designado como primeiro secretário de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Amazonas. Nessa função, na qual atuou até 2008, desenvolveu diversos projetos como a elaboração e implementação do Programa de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas, do Programa Bolsa Floresta e da primeira Lei de Mudanças Climáticas do Brasil. Neste período, bons números foram alcançados como a queda de 70% do desmatamento na região e o crescimento das áreas de unidades de conservação em mais de 135%.

Pandemia do Coronavírus

À frente da FAS, Virgilio coordena diversas iniciativas voltadas para a conservação da floresta em pé, principalmente em comunidades ribeirinhas e indígenas do Amazonas. Durante a pandemia do coronavírus, ele articulou a criação da “Aliança Covid Amazônia”, com 128 parceiros, que está realizando uma série de ações para minimizar os impactos da pandemia. Em um ano, a iniciativa já atendeu mais de 400 mil pessoas com entrega de máscaras, álcool em gel, cestas básicas, kits de higiene, entre outros produtos. A aliança tem 122 parceiros entre ONGs, empresas, prefeituras e instituições internacionais.

