Prioridades para 2022 são definidas na Câmara Municipal

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) estabelece quais serão as metas e prioridades para o ano seguinte | Foto: Divulgação

Manaus - Nesta segunda-feira (5), os parlamentares da Câmara Municipal de Manaus (CMM) definiram por unanimidade as prioridades na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Infraestrutura, saúde, educação e limpeza devem nortear a prefeitura em 2022. Desde maio deste ano, o projeto da Administração Pública Municipal tramita na Casa Legislativa e seguiu para sanção sem emendas.

Segundo o líder do prefeito na CMM, vereador Marcelo Serafim (PSB), as emendas apresentadas foram rejeitadas por entrarem em confronto com o Plano Plurianual (PPA), que está em vigor até 31 de dezembro de 2021.

“Alguns vereadores apresentaram emendas, mas elas esbarraram no PPA que vale até o fim deste ano. Porém, eles podem reapresentá-las no ano que vem, já que um novo Plano Plurianual deve ser votado”, explicou.

Para o presidente da CMM, vereador David Reis (Avante), a análise das diretrizes ocorreu de forma tranquila e responsável. “Desde que a matéria chegou na Casa em maio que estamos nos debruçando sobre o tema. O projeto passou pelas comissões de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) e de Economia, Finanças e Orçamento (CFEO) que deram parecer favorável para então encaminharmos de volta à prefeitura”, detalhou.

LDO

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) estabelece quais serão as metas e prioridades para o ano seguinte. Para isso, fixa o montante de recursos que o governo pretende economizar; traça regras, vedações e limites para as despesas dos Poderes; autoriza o aumento das despesas com pessoal; regulamenta as transferências a entes públicos e privados; disciplina o equilíbrio entre as receitas e o gastos; indica prioridades para os financiamentos pelos bancos públicos.

