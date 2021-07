Aleam auxilia moradores na regularização do registro de imóveis

Nos últimos cinco anos, quatro audiências públicas na Defensoria Pública do Estado (DPE) foram realizadas. No entanto, apenas na reunião realizada hoje na Aleam os moradores conseguiram a possibilidade de uma negociação. As tentativas vêm desde antes mesmo da empresa BRASCON assumir o empreendimento. | Foto: (Divulgação)

Manaus - Em meio a incertezas, uma comissão de 133 moradores do conjunto Parque das Castanheiras 2, bairro no Zumbi dos Palmares (zona Leste de Manaus), esteve na manhã desta segunda-feira (5) no miniplenário Beth Azize da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), para a segunda reunião para garantir acordo de moradia.

De autoria do deputado estadual, Álvaro Campelo (Progressistas), a proposta conta com o objetivo de tentar celebrar um acordo com a atual empresa responsável pelo empreendimento. Nos últimos cinco anos, quatro audiências públicas na Defensoria Pública do Estado (DPE) foram realizadas. No entanto, apenas na reunião realizada hoje na Aleam os moradores conseguiram a possibilidade de uma negociação. As tentativas vêm desde antes mesmo da empresa BRASCON assumir o empreendimento.

Segundo Álvaro Campelo, as negociações tiveram um grande progresso, através da intervenção da Aleam.

" Cada morador vai apresentar suas propostas, informando as condições de pagamento. A empresa vai fazer avaliação uma avaliação e, paralelo a isso, a DPE vai peticionar esse termo de acordo para que haja homologação " , disse o parlamentar

Já de acordo com Defensor Público, Rafael Barbosa, a DPE entrará em juízo para garantir que o acordo seja realizado em segurança pelas duas partes. “A empresa se mostrou disposta em finalizar esse caso, bem como os moradores querem pagar e regularizar a situação com o registro dos imóveis", afirmou Barbosa.

O presidente da associação de moradores do conjunto, Weiner Barbosa, ressaltou a evolução do acordo com a empresa. “Saímos da reunião satisfeitos com o resultado. O que queríamos era saber para quem pagar, de maneira confiável, as prestações das nossas casas”, finalizou.

Ao final da reunião, ficou firmado que Aleam e DPE continuarão acompanhando o caso de perto e dando todo o suporte para os 42 moradores, que se dispuseram a fazer o acordo com a empresa, possam fazer a escritura e o registro dos imóveis.

