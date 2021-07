Câmara Municipal busca melhorias em quadras poliesportivas de Manaus

Durante o debate, os parlamentares foram alertados sobre a necessidade de buscar formas de assegurar o direito da comunidade usufruir do espaço de forma sadia. | Foto: Divulgação

Manaus - Nesta segunda-feira (5), membros da Comissão de Esporte da Câmara Municipal de Manaus reuniram-se para debater o acesso e prática de atividades esportivas nas quadras esportivas da cidade. Durante o debate, os parlamentares foram alertados sobre a necessidade de buscar formas de assegurar o direito da comunidade usufruir do espaço de forma sadia.

A pauta da reunião surgiu após reunião com os representantes da Liga Desportiva Cultural e Social do Bairro de São Lázaro que não estão tendo acesso à área de lazer do local. Na ocasião, foi questionado se a quadra pertence ao poder público municipal ou privado.

Segundo o presidente da comissão, vereador Allan Campelo (PSC), apesar da solicitação da Liga Desportiva do São Lázaro ter incentivado a reunião da Comissão, o problema existe em vários bairros.

“A liga pede informações acerca da quadra poliesportiva do bairro, pois de acordo com eles, a mesma quer abrir um horário para escolinha de esporte aos moradores e está sendo impedida pela coordenação do espaço”, destacou o vereador.

Como membro da comissão, o vereador Ivo Neto (Patriota), por outro lado, participou das discussões e fez alguns encaminhamentos. Ele ressaltou as denúncias que vem recebido de que as quadras foram tomadas pelo tráfico de drogas. “Existem vários relatos ainda de que muitas quadras são comandadas pelo tráfico de drogas e precisamos ver o que pode ser feito para evitar que isso aconteça”, afirmou Ivo.

A Comissão de Esporte vai solicitar à prefeitura informações acerca da quadra poliesportiva do São Lázaro e também emitir ofícios para o serviço de manutenção na iluminação pública e reforço da guarda municipal para todas as quadras poliesportivas da cidade de Manaus.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Prioridades para 2022 são definidas na Câmara Municipal

Aleam protocola projeto visando o direito das crianças