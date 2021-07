Deputado destaca anistia e crédito emergencial para empreendedores

A ação foi lembrada pelo deputado estadual Adjuto Afonso (PDT) nesta terça-feira (6). | Foto: Divulgação

Manaus - O deputado Adjuto Afonso (PDT) destacou, nesta terça-feira (6), a prorrogação do prazo para oferta de crédito emergencial direcionado a produtores rurais, micro e pequenos empresários, além de profissionais autônomos dos municípios atingidos pela enchente. O prazo foi estendido até o mês de novembro em paralelo à concessão de anistia da Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam) para esses trabalhadores.

" Destaco o quanto isso é importante para o interior do estado. A Afeam tem feito um grande trabalho, e esse crédito emergencial está surtindo um efeito positivo nos municípios para as pessoas que precisam colocar o seu negócio novamente para funcionar, gerando emprego e renda. Da mesma forma que a anistia para àquelas pessoas que não puderam saldar suas dívidas junto à Afeam em razão tanto da pandemia quanto das grandes enchentes " , disse o parlamentar.

Até o momento, foram mais de R$ 3 milhões de anistias concedidas a 619 empreendedores de 21 municípios do interior do Estado, enquanto mais de R$ 80 milhões foram aplicados nas atividades produtivas no Estado pelas linhas de crédito da Afeam.





As medidas emergenciais deverão amenizar os impactos nocivos da pandemia do coronavírus e da enchente na economia estadual. Outro destaque que o parlamentar ressaltou foi a oferta de novas operações de crédito do Programa Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Pronampe), através da Caixa Econômica Federal, que teve a ampliação do orçamento autorizada pelo Fundo Garantidor de Operações (FGO) para linhas de crédito.

"É mais uma oportunidade para o micro e pequeno empreendedor, e nós, da Frente Parlamentar de Apoio ao Empreendedorismo, estamos à disposição para orientar, assim também como estamos retornando as atividades da Frente pelos bairros da capital", disse o deputado Adjuto Afonso, que preside a Frempeei.

*Com informações da assessoria

