ONG mundial de ajuda às crianças ganha embaixador amazonense

Manaus - A Smile Train atua no tratamento de crianças com fissura labiopalatina e agora contará com o estudante de Direito e ativista social João Lira. O jovem, que também nasceu com a má-formação, além de se tornar representante da organização, realiza um trabalho social nas comunidades periféricas de Manaus.

"Estou muito lisonjeado de ser embaixador uma ONG mundial que faz um trabalho incrível em todo planeta, trazendo de volta o sorriso a milhares de crianças, levando a reabilitação a pessoas com a mesma anomalia que eu, mais especial ainda depois de 12 cirurgias realizadas no Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais de Bauru-SP, servir como inspiração a pais e crianças que sonham com um tratamento adequado” em destaca João.

O convite para ser embaixador da Smile Train América Latina surgiu depois de uma ação social de Natal realizada em 2020 por João no Instituto Yaçuri (instituto parceiro da Smile Train no Amazonas), sediado no Hospital Dr. Fajardo em Manaus, onde ocorre o atendimento e cirurgias de crianças que nascem com fissura labiopalatina.



Daqui para frente, João Lira pretende divulgar mais ainda o trabalho da Smile Train, angariar mais recursos para que a ONG opere mais crianças e devolva a oportunidade de mais fissurados voltarem a sorrir.



“O Amazonas precisa conhecer mais o trabalho da Smile Train, é preciso se conseguir mais doações para que aquela criança que mora lá nas comunidades ribeirinhas possua acesso à cirurgia e um tratamento interdisciplinar adequado”, salientou João.



A Smile Train, financia cirurgias e ainda oferece tratamento multidisciplinar de fissura para crianças em mais de 90 países ao redor do mundo. Para saber mais sobre a causa basta acessar www.smiletrainbrasil.com/pt-br.

