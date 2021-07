Dia do doador de sangue ganha Cessão de tempo na Aleam

Cessão de tempo dedicou homenagens ao Dia do Doador de Sangue dando foco na campanha "Doador Legal" | Foto: Divulgação

Manaus - Nesta terça-feira (6), o Dia do Doador de Sangue ganhou homenagem na Assembleia Legislativa do Amazonas através de Cessão de Tempo, requerida pelo presidente da Aleam, deputado Roberto Cidade (PV). O vice-presidente da Assembleia, deputado Carlinhos Bessa (PV), que presidiu a Cessão, destacou o trabalho da Casa Legislativa na campanha “Doador legal”, que acontece há sete anos, incentivando os servidores da Casa Legislativa a doarem sangue.

Falando em nome da Aleam, o deputado Serafim Côrrea (PSB) enfatizou a importância do doador de sangue que é, segundo ele, ‘um benemérito do humanismo, que doa algo que é do corpo dele para salvar a vida do outro. “Parabenizo todos os doadores servidores, em nome da Assembleia Legislativa do Amazonas pela ação”, disse.

O deputado João Luiz (Republicanos), por outro lado, exaltou o benefício da doação de sangue e parabenizou presidência da Casa Legislativa pela campanha realizada e que beneficia tantas pessoas.

"Quero parabenizar também todos os servidores, todos os colaboradores que,em conjunto, fazem com que, na ponta, os estoques estejam atendendo a todas as pessoas sem saber a quem vai”, disse.

A subgerente de coleta externa da Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Fhemoam), Suzete Camurça, agradeceu o espaço concedido pela Aleam para divulgar a doação de sangue e parabenizou a Aleam pelo incentivo às ações de coleta, com a campanha Doador Legal.





" A doação de sangue é um causa de todos. É muito importante que tenhamos esse apoio institucional da Assembleia e que a gente tenha esse apoio dos funcionários, dos colaboradores que estendem seus braços, que estão sempre conosco fazendo as suas doações " , salientou.

