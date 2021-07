Omar Aziz determina prisão de Roberto Dias na CPI

Segundo Aziz, Dias mentiu ao colegiado em resposta sobre as denúncias e, na ocasião, afirmou não aceitar que a CPI "vire chacota" | Foto: Divulgação

Brasília - O presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid, senador Omar Aziz (PSD-AM), determinou nesta quarta-feira (7) a prisão do ex-diretor de Logística do Ministério da Saúde Roberto Dias. O depoente foi convocado pela manhã a dar explicações sobre as acusações de que teria pedido propina de US$ 1 por dose de vacina contra a Covid-19 em negociações.



A afirmação foi dita por Luiz Paulo Dominguetti na última quinta-feira (1º), quando relatou propina por parte de Dias na tentativa de compra de 400 milhões de unidades da vacina AstraZeneca. Durante todo o depoimento, Dias negou as acusações. Segundo Aziz, Dias mentiu ao colegiado em resposta sobre as denúncias e, na ocasião, afirmou não aceitar que a CPI "vire chacota".

" Nós temos 527 mil mortes, e os caras brincando de negociar vacina! Por que ele não teve esse empenho para comprar a Pfizer, que era de responsabilidade dele naquela época? Ele está preso por mentir, por perjúrio. E se eu estiver cometendo abuso de autoridade, que a advogada dele ou qualquer outro senador me processe. Mas ele vai estar detido agora pelo Brasil, pois estamos aqui pelos que morreram, pelas vítimas hoje sequeladas " , destacou

Em meio a tumultos no colegiado, a advogada do depoente reagiu, afirmando que a prisão é um "absurdo": "Ele está aqui desde as 10h da manhã, veio colaborar com essa CPI prestando todas as informações que tem, sem habeas corpus!".

A sessão foi encerrada após o pedido do presidente da Comissão. Logo em seguida, nas redes sociais, Omar Aziz destacou que a decisão tomada na ocasião não foi fácil.

"É minha obrigação. Não aceito que a CPI vire chacota. Temos mais de 527 mil mortos nesta pandemia. E gente fazendo negociata com vacina. A Comissão busca fazer justiça pelo Brasil. Não vamos ouvir historinha de servidor que pediu propina. E quem vier depor achando que pode brincar, terá o mesmo destino", afirmou.

O depoimento

Questionado por senadores sobre denúncia feita por Luiz Paulo Dominguetti, Dias relatou que foi apresentado ao PM pelo coronel Marcelo Blanco, ex-assessor do departamento da diretoria da qual era chefe, em um encontro com amigos em um shopping.

À CPI, Roberto Dias também informou que o Departamento de Logística não participou de levantamento de preços de vacinas relativas à Covid-19. Segundo ele, tudo estava a cargo da Secretaria Executiva. O relator Renan Calheiros (MDB-AL) lembrou que o Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis havia informado ao Tribunal de Contas da União (TCU) e à Controladoria-Geral da União (CGU) que o departamento comandado por Dias havia participado da formação dos valores.

“Em comunicado a estes órgãos de fiscalização, o Departamento de Imunização informou que a tarefa de levantamento de preço cabia ao senhor. Esse é o problema. Então, foi mentira. Foi dada uma informação mentirosa num processo administrativo, o que é grave”, alertou Renan.

A testemunha argumentou que talvez tenha ocorrido um equívoco, pois, em se tratando de outros produtos, a pesquisa de preços poderia ser feita pela Logística, mas não no caso de vacinas específicas para Covid-19. “Todas as tratativas eram feitas na Secretaria Executiva, e o processo já chegava para nós instruído”, insistiu.

Irmãos Miranda e Dominguetti

As reviravoltas na CPI da Pandemia tiveram início, entre outros pontos, a partir do dia 28, logo após o testemunho dos irmãos Luis Ricardo e Luis Cláudio Miranda, que denunciaram negociações controversas na compra das vacinas e possível superfaturamento na compra dos imunizantes da marca Covaxin.

Servidor de carreira no Ministério da Saúde, Luis Ricardo Miranda afirmou, durante depoimento à CPI do Senado, que sofreu pressão incomum para assinar o contrato por integrantes da pasta, ainda em abril deste ano. Em seguida, os irmãos teriam entrado em contato com o presidente para relatar a situação.

Segundo eles, Bolsonaro teria se comprometido a acionar a Polícia Federal para as devidas investigações. Meses depois do ocorrido, as medidas, no entanto, nunca foram tomadas pelo Planalto. Já no dia 1º deste mês, irregularidades na compra de imunizantes contra a Covid-19 pelo Ministério da Saúde foram reafirmadas no depoimento do "atravessador" Luiz Paulo Dominguetti.

De acordo com o representante da Davati Medical Supply, responsável pelas negociações de vacinas AstraZeneca no Brasil, integrantes do Ministério da Saúde - entre eles, Roberto Dias - exigiram dessa empresa o pagamento de propina para adquirir vacinas contra a Covid-19.

