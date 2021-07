Sessão Plenária desta quarta-feira tratou de fake news e vacina

Deputados elogiaram a Prefeitura de Manaus na campanha contra a Covid-19 | Foto: Divulgação

Manaus - Crimes cibernéticos envolvendo fake news no Amazonas e a vacinação em massa pautaram as discussões dos deputados na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) durante a Sessão Plenária, nesta quarta-feira (7).

Em seu pronunciamento, o deputado estadual Cabo Maciel (PL) parabenizou o Governo do Estado e a Prefeitura de Manaus pelos mutirões de vacinação que têm rendido milhares de doses para a população do Estado.

A deputada Therezinha comemorou a notícia divulgada pela Fundação de Vigilância de Saúde (FVS) que o Amazonas passou 24 horas sem nenhuma morte registrada por Covid-19.

" Essa é uma notícia positiva, de esperança e alegria, mas não podemos deixar que o entusiasmo, nos faça esquecer do perigo e relaxar com as medidas de prevenção, até porque já temos sete estados que possuem casos de infecção pela nova cepa do vírus encontrada na Índia " , ressaltou Therezinha

”, ressaltou Therezinha.

O deputado Sinésio Campos (PT) repercutiu operação “Aliquam”, que resultou na prisão de membros de uma organização criminosa suspeita de aplicar golpes milionários no Banco do Brasil, propondo uma moção de aplausos à delegacia de Crimes Cibernéticos e às polícias envolvidas. Carlinhos Bessa (PV) também comentou o assunto, falando da dificuldade em se esclarecer esta categoria de crime, sobretudo no interior, que sofre com a falta de capacidade técnica para investigar crimes desta natureza.

*Com informações da assessoria

