Aleam aprova Moção de Aplausos aos delegados da polícia do Amazonas

Amazonas - Na manhã desta quarta-feira (07), a Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) aprovou o pedido de Moção de Aplausos dedicado aos delegados da polícia do Amazonas, proposto pelo deputado estadual Sinésio Campos (PT). De acordo com Campos, o intuito da proposta é incentivar o trabalho de quem combate os roubos, furtos, defraudações e, principalmente, os crimes cibernéticos, na região.

" Essa moção evidencia, especialmente, o aumento dos crimes cibernéticos, que ocasionam as perdas financeiras da população do Estado. Houve, inclusive, uma operação da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, na terça-feira, que resultou na prisão de membros de uma organização criminosa suspeita de aplicar golpes milionários, no Banco do Brasil, sendo cumpridos 18 mandados de busca, apreensão e prisão. Por esse motivo, quero parabenizar e estimular tanto as pessoas, quanto as instituições de segurança, que contribuem para a redução desses crimes, no Estado " , destacou o autor da moção

Autor da lei que instituiu o Dia Estadual de Conscientização e Combate à Fake News, celebrada em 24 de março, o deputado estadual Sinésio Campos lembrou ainda que, atualmente, Manaus tem apenas uma delegacia que recebe esse tipo de denúncia, mas funciona no sótão da Delegacia Geral, não tendo o destaque merecido.

“Em um momento em que as fake news são amplamente compartilhadas, é necessário ter uma delegacia equipada, moderna, com um espaço exclusivo para dedicar-se ao combate dos crimes cibernéticos. Para se ter uma ideia, as fake news estão prejudicando até mesmo o plano de vacinação das aldeias indígenas. Muitos índios rejeitaram a imunização com receio de transformarem-se em jacaré ou mudar de sexo, de acordo com informações do próprio Ministério da Saúde”.

A moção homenageia a delegada-geral da Polícia Civil do Amazonas, Emília Ferraz Carvalho Moreira, o titular da Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Cibernéticos (DERCC), delegado Heron Ferreira e o titular da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Manacapuru, delegado Rodrigo Torres.

