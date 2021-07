Assembleia aprova Projeto de Lei sobre licenciamento ambiental

Durante encaminhamento de votação o deputado defendeu ainda que o Ipaam seja urgentemente reestruturado, principalmente no que diz respeito a recursos humanos | Foto: Divulgação

Manaus - Nesta quarta-feira (07), na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), foi aprovado o Projeto de Lei que estabelece prazos para concessão ou renovação de licenciamento ambiental. Segundo o autor da proposta, deputado Tony Medeiros (PSD), o Estado tem o dever de proteger o meio ambiente, no entanto, não se admite que a demora na realização de vistorias e estudos de impacto ambiental sirva de entrave no desenvolvimento econômico e na implantação de novos empreendimentos.

" Já disse e repito que as questões ambientais, assim como a regularização fundiária, são os dois grandes entraves para o desenvolvimento do Estado. Oitenta por cento da economia dependem do licenciamento, por isso, propus essa Lei que vai assegurar prazos para que o órgão licenciador, no caso o Ipaam, garanta a finalização do processo de licenciamento " , afirmou Tony

Durante encaminhamento de votação o deputado defendeu ainda que o Ipaam seja urgentemente reestruturado, principalmente no que diz respeito a recursos humanos. “Tenho plena consciência de que o órgão está precisando de uma reestruturação, pois as demandas são muitas e são poucos os servidores para dar conta de um estado continental como é o Amazonas. Com mais servidores motivados vamos caminhar a passos longos para que o destravamento ambiental seja uma realidade”, completou o parlamentar.

Conforme o Projeto de Lei fica estabelecido que pedidos para empreendimentos de baixo impacto ambiental o prazo é de 30 dias. De médio impacto, 60 dias e de alto impacto, 90 dias. Os prazos passarão a vigorar a partir do protocolo que solicita a concessão ou a renovação do licenciamento ambiental. Se caso o prazo não for cumprido pelo Ipaam, ficam os pedidos automaticamente aprovados.

O projeto de Lei agora vai à sanção do governador.

