Gabinete de segurança alinha motociata de Bolsonaro em Manaus

Coronel informou ainda que a motociata atende a um pedido das associações de motociclistas do Amazonas | Foto: Divulgação

MANAUS (AM) - O veterano do Exército Brasileiro Alfredo Menezes (Patriota), aliado político do presidente Bolsonaro, disse nesta quinta-feira (8) que está acompanhando a equipe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República que está em Manaus, para monitorar o trajeto da “motociata” que contará com a presença de Bolsonaro na capital, no próximo dia 17 de julho. Além do coronel, agentes da Prefeitura de Manaus e do Governo do Estado participam do monitoramento.

Ação de rotina

De acordo com Menezes, a ação é uma rotina diária por onde o presidente costuma se deslocar. Segundo ele, a equipe passou a manhã dessa quinta-feira, 08, percorrendo os 60 quilômetros da motociata. “Estive em Brasília no início dessa semana e, hoje, estamos em Manaus para colocar em prática nossa ideia e contribuir com o melhor percurso. Esperamos em torno de 50 mil participantes e, portanto, devemos garantir a segurança de todos que vierem prestigiar nosso presidente”, afirmou.

Motociata em Manaus

Coronel informou ainda que a motociata atende a um pedido das associações de motociclistas do Amazonas que fizeram a solicitação à Presidência da República. “Os clubes me entregaram o documento e quando estive em Brasília fiz a entrega pessoalmente ao Gabinete do Presidente. Quando ele soube, aceitou prontamente o pedido, agora estou fazendo esse acompanhamento".

Inscrição sem custo

Menezes disse ainda que quem for participar do evento do dia 17 deve realizar a inscrição em qualquer uma das associações de motociclistas. Não é preciso pagar nada. A inscrição vai ajudar a calcular o número de participantes e preparar a melhor logística.

Permanência de Bolsonaro em Manaus

Bolsonaro deve passar dois dias na capital, no dia 16/07 entrega de um conjunto residencial e no dia 17/07 participa da motociata. Ele deve pernoitar em uma área militar.

De acordo com Menezes deverão participar motociclistas do interior do Estado e demais estados vizinhos ao Amazonas.

Leia mais:

Bolsonaro fará motociata em Manaus, diz Coronel Menezes

Bolsonaro participará de motociata a favor do voto impresso em Manaus