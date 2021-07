Deputado José Ricardo propõe garantia de proteção aos animais

A situação ganhou destaque este mês quando uma moradora do local ingressou com uma ação judicial, exigindo a retirada de animais comunitários na área de um condomínio de luxo. | Foto: Divulgação

Manaus - Após uma polêmica envolvendo a retirada de animais comunitários da área de um condomínio de luxo na zona Oeste de Manaus, o deputado federal José Ricardo (PT-AM) destacou em Plenário, nesta quinta-feira (8), a necessidade de ações e investimentos para uma política municipal adequada à proteção dos animais.

" Temos preocupação com as pessoas em situação de rua. Temos o aumento da fome e da miséria no país, sobretudo agora na pandemia. Apoiei projeto em debate na Comissão de Desenvolvimento Urbano (CDU), da Câmara dos Deputados, voltado para a política de pessoas em situação de rua. Mas também temos que nos preocupar com os animais que estão nas ruas, gatos, cachorros e outros. É papel da Prefeitura a regulação e a fiscalização do comércio e do trato com os animais, com serviço de zoonose que funcione. Mas também é necessário ter ações que garantam a situação dos animais, uma política de fato. Vamos cobrar " , declarou José Ricardo

Na ocasião, o deputado encaminhou expediente à Prefeitura de Manaus propondo um monitoramento de animais de rua; a construção de um hospital veterinário, em convênio com as universidades; além de uma casa de apoio animal; serviço móvel de castração, contratação de profissionais veterinários; criação de uma rede de apoio e cuidados com os animais, por meio de ONGs, associações e abrigos voluntários; e trabalho educativo, via escolas municipais.

Entenda o caso

A situação ganhou destaque este mês quando uma moradora do local ingressou com uma ação judicial, exigindo a retirada de animais comunitários na área do condomínio e ainda proibindo as pessoas de alimentá-los, alegando também a necessidade de ter controle de zoonose no local. A decisão liminar em favor da juíza aconteceu em tempo recorde, num plantão judicial de final de semana. Porém, uma outra ação, de autoria da deputada estadual Joana Darc (PL), conseguiu reverter essa liminar na Justiça e proteger os animais

À época, a deputada considerou a decisão arbitrária e ilegal.

"Não há abrigos públicos para animais na cidade. Para onde a Prefeitura levaria esses animais? Não poderia me calar e aceitar que o abandono de animais seja institucionalizado pela justiça do nosso estado. Atuei como advogada, que sou, para que fosse garantida a alimentação e os cuidados dos animais. Sinto muito que pessoas ainda vejam animais como algo ruim, invés de pensarmos em como diminuir a população de animais nas ruas. Animais precisam de cuidado e isso eles têm recebido pelos morados e agora, mesmo contra a vontade da juíza, continuarão sendo cuidados", disse a parlamentar.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Deputados do AM reagem a novas ofensivas de Paulo Guedes à ZFM



Aleam aprova PL que estabelece política de dignidade menstrual