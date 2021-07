Pavimentação da malha viária de Manacapuru é solicitada

Autor da solicitação, o deputado Cabo Maciel (PL), argumenta que Manacapuru possui diversos produtores agrícolas | Foto: Divulgação

Manaus - Nesta quinta-feira (8), foi solicitado ao Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Infra-estrutura (Seinfra), a realização das obras de pavimentação das vias urbanas e rurais do município de Manacapuru (distante 68 km de Manaus em linha reta), que atualmente estão em péssimas condições de trafegabilidade.

Autor da solicitação, o deputado Cabo Maciel (PL), argumenta que Manacapuru possui diversos produtores agrícolas e é um importante polo exportador de alimentos, o que faz com que se torne ainda mais necessária a intervenção na malha viária, de modo a melhorar as condições de escoamento da produção.

“Acredito que serei atendido no meu pedido e desde já agradeço o apoio do governador Wilson Lima (PSC) e do Secretário, Carlos Henrique, que sempre dentro das possibilidades tem atendido nossos requerimentos e entregado à população um serviço de qualidade”, concluiu Cabo Maciel.

*Com informações da Aleam

