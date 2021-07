Deputado sugere políticas públicas a vítimas de violência doméstica

Segundo o parlamentar, o tema deve ser objeto de políticas públicas e requer atenção de todos os entes da Federação. | Foto: Divulgação





Manaus - Esta semana, o problema da violência doméstica sofrida por mulheres foi pauta na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam). De autoria do deputado Roberto Cidade (PV), uma Emenda à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2022 prevê a qualificação e inserção de mulheres vítimas de violência doméstica e familiar no mercado de trabalho.

Segundo o parlamentar, o tema deve ser objeto de políticas públicas e requer atenção de todos os entes da Federação. Na justificativa ao pedido, Cidade destaca os números divulgados pela Secretaria de Segurança Pública (SSP) de violência contra a mulher no período da pandemia do novo coronavírus.

“No Estado do Amazonas, de acordo com dados da SSP-AM, entre janeiro e fevereiro de 2021 foram registrados 1.023 casos de violência doméstica em Manaus e 73 casos no interior do Estado”, disse.

O parlamentar lembrou ainda que muitos dos casos de violência doméstica e familiar acontecem porque a mulher acaba dependendo financeira e emocionalmente do companheiro. E que, portanto, qualificar e inserir a mulher no mercado de trabalho é garantir uma alternativa a essas mulheres vítimas de violência.



“Qualificar profissionalmente e inserir estas mulheres no mercado de trabalho fará com que adquiram autonomia financeira e vai dar possibilidade de escolha, frente a um possível relacionamento abusivo que venham a ser submetidas”, pontuou.

O projeto foi entregue dentro do prazo à Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) da Assembleia Legislativa. A votação da LDO deve ocorrer até a próxima quarta-feira, dia 14 de julho.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Omar Aziz rebate nota das Forças Armadas e nega generalização

Apesar de divergências, Reforma Administrativa avança na Câmara