Projeto leva serviços sociais e empreendedorismo a comunidades

Manaus - Nesta sexta-feira (9), o projeto "Deputado na Comunidade" levou serviços sociais, orientação de empreendedorismo e defesa do consumidor aos moradores do bairro Morro da Liberdade, Zona Sul de Manaus, e adjacências. A ação idealizada pelo deputado João Luiz (Republicanos) busca aproximar os serviços do Poder Legislativo da população.

O evento contou com a participação da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Amazonas (CDC/Aleam), a qual é presidida por João Luiz.

Uma equipe formada por profissionais e voluntários atendeu a mais de 110 pessoas em apenas quatro horas de ação. Durante todo o processo de atendimento, foram seguidos os protocolos sanitários de distanciamento social, uso obrigatório de máscaras e disponibilização de álcool em gel para o público presente. De acordo com João Luiz, neste momento de restrição social, a ação de levar os serviços públicos aos bairros e comunidades, de Manaus e do interior, ratifica o comprometimento e a responsabilidade do Poder Legislativo com a população amazonense, assegurando um canal direto com o público.

“De forma segura, saímos do gabinete e estamos indo até a população. O resultado foi além do esperado. Recebemos pessoas com todos os tipos de problemas, que requerem uma atenção maior. E, poder atender a essas demandas e ajudar a população, é muito gratificante”, ressaltou o parlamentar.

Durante a ação, a equipe formada por 11 pessoas – entre profissionais e voluntários – ofertou serviços de orientação de defesa do consumidor; empreendedorismo; benefícios assistenciais, como Bolsa Família e BPC; assistência psicológica e social, além de demandas da comunidade.

Entre as pessoas beneficiadas com os serviços, está a autônoma Bruna Layana, que recebeu orientação sobre empreendedorismo.

“Vim buscar orientação sobre empreendedorismo. Gostei muito do atendimento e obtive as informações que precisava, neste momento, para ampliar meu negócio. Sou moradora do Morro da Liberdade e fiquei muito satisfeita com os serviços ofertados. O deputado João Luiz está de parabéns pela ação”, afirmou.

Morador do bairro, Tarcísio Gutemberg solicitou solução para os problemas de infraestrutura do bairro.

“Tenho acompanhado o trabalho do deputado João Luiz e ele está de parabéns pela iniciativa. Ele é pioneiro em vir até o bairro para ouvir nossas demandas e conhecer a nossa realidade. Temos alguns problemas de infraestrutura, como asfaltamento das ruas do bairro. Tenho certeza de que João Luiz irá ajudar a nossa comunidade”, comentou Tarcísio.

As demandas dos moradores do Morro da Liberdade e de bairros próximos foram coletadas e serão enviadas às respectivas pastas (Municipal e Estadual) para que sejam atendidas o mais rápido possível, garantindo melhorias e maior qualidade de vida a essas pessoas", afirmou João Luiz.

, afirmou João Luiz.

O projeto Deputado na Comunidade é realizado mensalmente em bairros e comunidades de Manaus e do interior do Estado.

