Irmãos Bolsonaro publicam foto usando camisetas com xingamento a Renan

Eduardo e Flávio Bolsonaro publicaram foto vestindo camisetas com ataque ao relator da CPI da Covid-19, Renan Calheiros (MDB-AL). Em uma das peças está escrito: “Imagina um cidadão honesto ser preso por um vagabundo como Renan Calheiros”.



Em outra, vestida por Eduardo Bolsonaro, há uma frase que rebate as críticas feitas ao presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido). “Genocida não é quem destina e sim quem desvia”.

Na mensagem publicada no Twitter, Eduardo faz propaganda do site Camisetas Opressoras, que vende as peças. A loja é especializada em vestuário com mensagens de direita.

Flávio no alvo da CPI



A CPI da Pandemia está investigando o envolvimento de Flávio Bolsonaro no caso Covaxin, esquema que pode ter envolvido a promessa de propina para a compra pelo Ministério da Saúde de uma vacina indiana. A revelação foi feita por Renan Calheiros, relator da CPI, durante entrevista ao portal na quarta-feira (7/7).

