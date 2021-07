Justiça condena ex-prefeita de Anori (AM) por peculato

Durante o processo. a ex-prefeita alegou que o município passava por grave crise financeira e que os valores foram utilizados no pagamento de salários dos servidores | Foto: Divulgação

MANAUS (AM) - A ex-prefeita do município de Anori (a 195 quilômetros de Manaus) Sansuray Pereira Xavier foi condenada pelo crime de peculato, após ação penal ajuizada pelo Ministério Público Federal (MPF). Da sentença, cabe recurso.



De acordo com o MPF, a ex-prefeita deixou de repassar à Caixa Econômica Federal os valores que eram descontados da folha de pagamento de servidores públicos municipais decorrentes de empréstimos consignados.

O convênio para a concessão de empréstimos consignados foi firmado pela própria prefeita com a Caixa Econômica Federal. De junho de 2014 a setembro de 2016 e em novembro de 2016, os valores dos empréstimos já contratados pelos servidores não foram repassados pela prefeitura ao banco.

Mesmo tendo sido notificada pela Caixa Econômica, a então prefeita de Anori não efetuou os repasses. Somente em dezembro de 2016, após a instauração de inquérito para investigar o caso, Sansuray Xavier solicitou ao banco o parcelamento do débito.

Alegação da ex-prefeita durante o processo

Durante o processo judicial, a ex-prefeita alegou que o município passava por grave crise financeira e que os valores que deveriam ter sido repassados à Caixa Econômica foram utilizados no pagamento de salários dos servidores municipais.

Sansuray Pereira Xavier foi condenada pelo crime de peculato, previsto no artigo 312 do Código Penal, a quatro anos de reclusão e pagamento de multa no valor de cem salários-mínimos vigentes à época dos fatos.

O que é peculato

Peculato é a apropriação, por parte de funcionário público, de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, que esteja sob sua guarda em decorrência do cargo.

Além da reclusão e da multa, a Justiça Federal atendeu ao pedido do MPF e condenou a ex-prefeita também ao pagamento de R$ 626.834,15, acrescidos de correção monetária, como reparação dos danos causados. O montante corresponde aos valores que deveriam ter sido repassados à Caixa Econômica Federal em decorrência dos empréstimos consignados.

* Em tempo, com iinformações do Ministério Público do Amazonas.

Leia mais:

Homem degola companheira por ciúmes em Anori