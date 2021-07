Proerd recebe investimento de Emenda Impositiva na Aleam

O parlamentar liberal disse estar feliz, por ser reconhecido como parceiro desse programa. Ele também é o autor da lei n.º 205 de 29 de outubro de 2014. | Foto: (Divulgação)





Manaus - Neste final de semana, o comandante do Programa Educacional de Resistências às Drogas e à Violência (Proerd) e do Colégio Militar da Polícia Militar (CMPM II), Major PM Henriques confirmou ao deputado estadual Cabo Maciel (líder do PL), recebimento do material didático do programa, que será aplicado no ensino. Os livros foram adquiridos, através de uma emenda impositiva, de autoria do deputado Cabo Maciel, do ano de 2020 com vigência para 2021.

" Agradeço a confiança do Major Henriques e toda equipe e fico feliz por poder estar contribuindo, mais uma vez, com o desenvolvimento dos alunos e também do projeto social da PMAM, o que certamente renderá bons frutos em breve " , ponderou Cabo Maciel

O parlamentar liberal disse estar feliz, por ser reconhecido como parceiro desse programa. Ele também é o autor da lei n.º 205 de 29 de outubro de 2014. “Parabenizo os policiais militares, professores, coordenadores, Major PM Henriques, pais e alunos pelo sucesso do Proerd”, finalizou.

