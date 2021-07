UEA recebe homenagem na Assembleia Legislativa

Em seu pronunciamento, o reitor Cleinaldo de Almeida Costa ressaltou a necessidade do conhecimento como ferramenta para alavancar o desenvolvimento social | Foto: Divulgação

Manaus - A história de 20 anos de atividades da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), foi comemorada nesta segunda-feira (12) na Assembleia Legislativa, em sessão promovida pela deputada professora Therezinha Ruiz (PSDB), que ressaltou os avanços da instituição na atual gestão do reitor Cleinaldo de Almeida Costa.

Presidente da Comissão de Educação, Therezinha Ruiz destacou o perfil da instituição voltado para o conhecimento científico da região, com ênfase nos aspectos histórico, social, econômico e cultural da Amazônia. “A UEA cumpre a edificante missão de levar a educação à nossa gente, aprimorando a formação de recursos humanos compatíveis com o potencial regional, buscando conciliar o desenvolvimento econômico com o respeito ao meio ambiente”, salientou.

Na avaliação da deputada, a UEA representa a oportunidade para os jovens da capital e do interior, de uma formação com qualidade nas várias áreas do conhecimento, desenvolvendo projetos inovadores em laboratórios de última geração.

" Conheci de perto os laboratórios, o que me encheu de esperança e confiança na formação profissional dos alunos. E não podemos deixar de citar articulação de parcerias da atual gestão com as empresas do Polo Industrial de Manaus, como a Samsung " , enfatizou

Todo esse trabalho, segundo Therezinha Ruiz, exige o empenho de uma gestão comprometida com o crescimento social e econômico do Estado, e que merece o reconhecimento da Casa e de toda a sociedade. A deputada parabenizou o reitor Cleinaldo Costa, os pró-reitores, os docentes, técnicos-administrativos e alunos presentes à sessão especial.

Em seu pronunciamento, o reitor Cleinaldo de Almeida Costa ressaltou a necessidade do conhecimento como ferramenta para alavancar o desenvolvimento social, missão que segundo ele, a instituição vem desempenhando, nas mais distantes comunidades do Estado.

De acordo com o reitor, a UEA está integrada à sociedade, no esforço de promover o atendimento à população carente, especialmente na área de saúde, através do programa de Telemedicina. Em outra frente de atuação, a UEA desempenhou importante papel no combate à Covid-19, produzindo protetores faciais, EPIs, álcool e antecipando a vacinação por meio do projeto Covac Manaus.

Há sete anos à frente da gestão da UEA, o reitor Cleinaldo Costa disse que a instituição é a única política pública permanente que, ao longo de 20 anos, vem contribuindo para melhorar a qualidade de vida, gerar emprego e renda, como motor de desenvolvimento no Estado do Amazonas, que ajuda a elevar o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) por meio da educação.

Cleinaldo Costa situou a instituição no futuro com a determinação de ampliar o sonho de cada jovem de ingressar na universidade pública; desenvolver o Amazonas com responsabilidade social; reduzir as desigualdades sociais e gerar riqueza preservando a floresta, como Universidade estratégica para o crescimento do Estado.

Ele destacou ainda o esforço diário da equipe de gestão e de todos, homens e mulheres que constroem a UEA, num esforço sem paralelo na história da educação no Pais.

O reitor agradeceu o apoio do Governo do Estado, da Aleam, da Suframa e das empresas do Polo Industrial, representadas na sessão especial pela Samsung e Moto Honda.

Participaram da mesa que coordenou a sessão especial, o deputado Dermilson Chagas, o vice-reitor Cleto Cavalcante, o secretário estadual de Educação, Luis Fabian, a representante da Samsung, Regina Lee, o representante da Moto Honda, Julio Akira, e o capitão de corveta Alexandre Coutinho.

