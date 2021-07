Covid-19 evidencia falta de políticas públicas visando a saúde mental

Altos índices de psicopatologias preocupam parlamentares, psicólogos e cientistas políticos | Foto: Reprodução

Manaus - Beirando 535 mil mortes em decorrência da Covid-19, o Brasil ainda enfrenta diversos obstáculos que vão além da crise sanitária e econômica Entre diversos outros pontos, o processo de isolamento social e luto pela perda de entes queridos evidenciou mais um 'contágio' do vírus: o crescimento de patologias envolvendo a saúde mental.

Crises de ansiedade, depressão ou até ataques de pânico tem sido frequentes durante e após ondas de infecção pela pandemia. A passos curtos, no Amazonas, a preocupação pela nova realidade tem chamado a atenção de alguns parlamentares. Na última semana, dois Projetos de Lei (PL) foram protocolados acerca do tema na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) e na Câmara Municipal de Manaus (CMM), respectivamente.

Na Aleam, o PL de Conscientização da Luta Antimanicomial (n.º 295/2021) é de autoria do deputado Sinésio Campos (PT) e pretende evidenciar, anualmente, entre os dias 18 e 22 de maio, o empenho de pacientes e familiares na luta por condições melhores de atendimento à saúde mental. O parlamentar também manifestou desejo em criar uma Frente Mista Antimanicomial, dando ênfase aos efeitos desastrosos da Covid-19 no psicológico da sociedade amazonense.

" A medida] funcionaria como um apoio à Frente Parlamentar Antimanicomial, já criada no Congresso Nacional, porque entendemos que esse é um assunto de interesse social e que necessita do apoio da classe política, ainda mais neste momento de pandemia. É uma realidade em que vários profissionais da saúde estão sofrendo problemas psicológicos por conta da pressão de um cenário caótico, bem como as pessoas que ficaram com alguma categoria de sequela devido à doença” " , afirmou Sinésio, sobre suas propostas a respeito do tema.

Figura defensora da saúde pública no Estado, o deputado Ricardo Nicolau (PSD) também acredita que as medidas devem ser ampliadas e afirma estar trabalhando na apresentação de novos projetos para criação de centros de atendimento.

"Depois da Covid, houve um aumento significativo nos indicadores de adoecimento mental e emocional da população e, no futuro pós-pandemia, a tendência é que esses efeitos sejam ainda mais proeminentes. É preciso fortalecer a rede de saúde mental do SUS com o aumento da oferta de opções de tratamento, mais médicos especializados no assunto e mais Centros de Atenção psicossocial instalados. Estou preparando algumas indicações para o governo do Estado com o objetivo de melhorar, principalmente, o acesso aos programas de saúde mental e acabar com as filas que ainda existem", apontou.

Por conseguinte, na Câmara Municipal, o vereador Fransuá (PV) compartilha da preocupação sobre as patologias mentais e protocolou um PL a respeito da psicofobia - preconceito com pacientes que apresentam este quadro.

"Essa matéria é de grande relevância para a sociedade. Muitas pessoas que estão passando por problemas psicológicos evitam falar sobre o assunto por medo de serem taxados como 'doidos'. Isso não é apenas preocupante, é extremamente perigoso. Estamos falando de vidas!”, apontou o autor do projeto.

Especialistas debatem soluções

A preocupação recente dos parlamentares, no entanto, é desproporcional à notável falta de aprovação de projetos visando o tema. Conforme dados do Sistema de Apoio ao Processo Legislativo (SAPL) da Aleam, não existem projetos ou emendas semelhantes promulgados no estado desde o ano de 2018.



E ao longo da pandemia do coronavírus, segundo pesquisa feita pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), houve aumento de 90% dos casos de depressão no país durante o período pandêmico. Já o número de pessoas com crises de ansiedade e estresse agudo, ainda de acordo com o estudo, praticamente dobrou entre março e abril de 2020.

No Amazonas, a situação se evidenciou ainda mais, principalmente após o colapso de saúde na capital em janeiro deste ano, quando UTIs vivenciaram crises de falta de oxigênio nos leitos. Conforme explica a psicóloga Antônia Araújo, o aumento de psicopatologias é, de fato, percebido pela comunidade profissional, trazendo forte receio em relação aos números 'invisíveis'. Ou seja, pessoas que nem chegam a receber diagnóstico.

"Certamente, faltam políticas públicas no quesito saúde mental. Os relatos de colegas são de um aumento significativo da procura por atendimento, além da criação de diversos grupos de apoio no país todo. Os quadros depressivos estão numa crescente exorbitante. Essa questão nos preocupa muito, e existe a grande necessidade da criação de parcerias entre Estado e conselhos de psicologia para fornecer serviços à população", disse a profissional.

Importante lembrar que a média de mortes no Amazonas, durante o ponto mais elevado da crise sanitária e segunda onda de infecções pela Covid-19, chegou a 149 por dia em fevereiro, segundo o Consórcio de Veículos de Imprensa (CVI). À época, cerca de 3.556 pessoas, no total, morreram pela doença, conforme dados divulgados pela Fundação de Vigilância Sanitária (FVS-AM).

Os tabus e preconceitos

Aliada à falta de políticas públicas presentes nos parlamentos, a população brasileira conta com um grave histórico de ignorar problemas voltados à saúde mental. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), o país já estava posicionado no primeiro lugar do ranking de países mais ansiosos do mundo, antes mesmo da pandemia. Além disso, o Brasil apresentava maior incidência de suicídio da América Latina, com cerca de 12 milhões de casos.

Para o cientista político Helso Ribeiro, o 'currículo' brasileiro é dos piores possíveis. Somando preconceitos com falta de medidas públicas e agravamentos da pandemia, os resultados só poderiam ser catastróficos.

"Os chamados ‘loucos’ sempre foram alijados de qualquer categoria de privilégio social e tampouco tiveram hospitais ou médicos destinados a acompanhar seus casos. Boa parte das pessoas continuam minimizando esses malefícios, dizendo que depressão é frescura. Além disso, pessoas que já possuem problemas de saúde mental também são acometidas pela vergonha, principalmente por conta desse preconceito social que envolve o tema", finalizou.

Leia mais:

"PL da grilagem" inflama debates socioambientais na Câmara

Criador do voto eletrônico em Manaus é contra impressão de cédula