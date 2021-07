Deputada Joana Darc repudia agressão de influencer a filho de 3 anos

Joana Darc, que utilizou a sua fala para fazer alusão aos 31 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), destacou que essa situação é lamentável | Foto: Divulgação

MANAUS- As vésperas do aniversário do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), circulou nas redes sociais da capital amazonense um vídeo de uma mãe torturando física e psicologicamente o filho de 3 anos , alegando abandono do pai. Na sessão plenária desta terça-feira (13), a deputada estadual Joana Darc (PL) repudiou a atitude da mãe e saiu em defesa da criança.



“Em uma situação como essa, nem nos cabe procurar motivos ou estar ao lado de pai ou de mãe. Eu vou estar sempre ao lado da criança. Agressão física, psicológica, maus-tratos, tortura é crime! Nossas crianças precisam ser cuidado com carinho e amor. Eu nem consigo cogitar uma agressão a um ser completamente indefeso. Não há explicação. Um crime como esse precisa de punição”, afirmou a parlamentar.

Leia mais: Revoltante: mãe é flagrada em vídeo espancando filho de apenas 2 anos

Joana Darc, que utilizou a sua fala para fazer alusão aos 31 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), destacou que essa situação é lamentável e que há necessidade de políticas públicas voltadas ao cuidado e proteção para evitar que crimes como esse aconteçam.

Após ser indiciada por torturas cometidas com o próprio filho de 3 anos, a digital influencer, de 27 anos, alegou em depoimento à polícia que a violência seria para atingir o pai da criança e que foi em um “momento de leseira”.

A delegada Joyce Coelho, titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) afirmou que a mulher confessou os atos de agressão afirmando, inclusive, que um vídeo foi gravado há cerca de um mês, e outro, semana passada.

Até o momento, o pai da criança ainda não foi ouvido. Ainda de acordo com a delegada, a criança chegou na sede da delegacia com uma lesão na cabeça, o que foi justificado pela mãe como uma queda acidental.

O filho da digital influencer foi recolhido a um abrigo institucional para, depois, ser acolhido por um familiar e a mãe deve responder pelo crime de tortura, pois já está fora do período de flagrante.

Leia mais: