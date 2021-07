ALEAM debate as condições de trabalho da Enfermagem no Amazonas

De acordo com o deputado estadual Álvaro Campelo (Progressistas), existem mais de 53 mil profissionais em todo o estado e 85% deles são mulheres. | Foto: Divulgação





Manaus - Durante audiência pública n a manhã desta segunda-feira (12), no miniplenário Cônego Azevedo da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), parlamentares e especialistas debateram as condições de trabalho dos enfermeiros e enfermeiras do Amazonas.

De acordo com o deputado estadual Álvaro Campelo (Progressistas), existem mais de 53 mil profissionais em todo o estado e 85% deles são mulheres.

" Hoje temos mais de 3 mil enfermeiros e enfermeiras afastados de seu trabalho. Esse é o resultado do período pandêmico em que eles tiveram na linha de frente, lidando diariamente com o sofrimento das pessoas, vendo diariamente a morte " , lamentou

Segundo o parlamentar, será apresentada uma indicação ao Governo do Amazonas relacionada ao piso salarial e à carga horária da categoria, além de um projeto de lei da sala de conforto.

“Nós precisamos que os mais de 50 mil profissionais do nosso estado, que continuam na linha de frente do combate ao covid-19 e, agora, realizando a vacinação, tenham reconhecimento e dignidade na hora de trabalhar, com uma carga horária justa e salário digno”, disse o deputado.

Já de acordo com o secretário executivo da Secretaria de Estado de Saúde (SES/AM), Jani Kenta Iwata, a reunião trouxe maiores esclarecimentos para a realização de ajustes e a busca de melhorias para os profissionais.

“O Governo já vinha absorvendo essa demanda, no interesse de atender com urgência os servidores da Enfermagem. A partir de agora, vamos dar seguimento com relação ao PL da dala de conforto e, paralelamente, as discussões que envolvem o Plano de Carreira e Data Base”, garantiu o secretário da SES.

Também estiveram presentes representantes do COREN-AM, Sindicato dos Profissionais Enfermeiros Servidores Públicos do Amazonas (Sinproenf) e Sindicato dos trabalhadores da saúde privada (Sindpriv).

Dados

O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Diesse), em pesquisa, diz que a categoria da Enfermagem teve perda salarial de 11%. Já o Conselho Internacional de Enfermeiros (ICN), ressalta que 1/3 da classe morreu em decorrência da Covid-19.

