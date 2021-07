Deputada Therezinha Ruiz critica suposto desvio de recursos do Fundeb

A deputada Therezinha Ruiz (PSDB) teceu fortes críticas à prefeitura de Tabatinga | Foto: Divulgação

Manaus - A deputada professora Therezinha Ruiz (PSDB) criticou nesta terça-feira (13) a prefeitura do município de Tabatinga (distante 1.107 quilômetros de Manaus), por suposto desvio de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb), conforme operação deflagrada nesta pela Polícia Federal, que investiga possível prática de crimes como fraudes em licitações para a construção de escolas e creches municipais.

Como presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), Therezinha Ruiz lamentou que os recursos federais destinados exclusivamente para investimentos na educação básica, estejam sendo utilizados de forma incorreta no interior do Estado, onde o sistema educacional não está funcionando regularmente por conta da pandemia.

" É muito triste que o dinheiro do Fundeb seja desviado para práticas criminosas, principalmente no interior, onde há a necessidade da implementação de políticas sérias que garantam a permanência dos alunos na escola e preparem os jovens profissionalmente para um futuro melhor " , criticou a deputada

De acordo com Therezinha Ruiz, 70% dos recursos do Fundeb são destinados à folha de pagamento dos profissionais da educação, percentual que já foi liberado para execução.

“Fica aqui o nosso protesto contra essas irregularidades. Precisamos de bons administradores, que utilizem o dinheiro público corretamente em prol da educação”, declarou Therezinha Ruiz.

*Com informações da Aleam

Leia mais:

Covid-19 evidencia falta de políticas públicas visando a saúde mental

"PL da grilagem" inflama debates socioambientais na Câmara