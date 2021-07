Bolsonaro é internado após crise de soluço de 11 dias

| Foto: Arquivo Portal Em Tempo

O presidente Jair Bolsonaro foi internado, na manhã desta quarta-feira (14), no Hospital das Forças Armadas (HFA) após passar 11 dias com uma crise de soluço. A informação foi confirmada anonimamente por um de seus ministros à Folha de São Paulo.

Bolsonaro cancelou a Reunião do Comitê de Coordenação Nacional para Enfrentamento da Pandemia da Covid-19, que tinha marcado para às 8h desta quarta. O Supremo Tribunal Federal (STF) divulgou uma nota confirmando o cancelamento.

"Foi cancelada a reunião entre os presidentes dos poderes Judiciário, Executivo e Legislativo que aconteceria nesta quarta-feira (14). O encontro será oportunamente reagendado".

O presidente passa bem e vai fazer uma série de exames para descobrir a causa dos soluços.

Crise de soluços

Na noite de terça-feira (13), Bolsonaro, abatido, reclamou da crise para apoiadores na porta do Palácio da Alvorada. Ele já havia dito que teria que passar por uma nova cirurgia para corrigir uma hérnia, em decorrência da facada que levou no abdome em setembro de 2018, durante a campanha para presidência.

Em uma outra ocasião, em uma entrevista para a rádio Guaíba, ele pediu desculpas pela série de soluços que vinha tendo e afirmou que acreditava que os soluços estavam acontecendo por conta dos remédios que estava tomando após uma cirurgia de implante dentário.

"Peço desculpa a todos que estão me ouvindo, porque eu estou com soluço já tem cinco dias. Eu fiz uma cirurgia para implante dentário no sábado (3), já aconteceu comigo no passado, talvez, em função dos remédios que eu estou tomando, eu estou 24 horas por dia com soluço"

Bolsonaro em Manaus

O presidente está com uma visita marcada para o próximo dia 16 de julho na capital amazonense. Bolsonaro vem inaugurar as obras do Residencial Manauara 2, localizado no bairro Santa Etelvina, zona Norte da cidade. Serão 500 apartamentos oficialmente entregues à população pelo presidente e já estão em fase de acabamento. Além disso, Bolsonaro irá participar de uma "motociata" com apoiadores.

Ainda não há a confirmação se Bolsonaro irá cancelar a visita a Manaus. Até o momento, a visita ainda está na agenda do presidente.

Com informações da Folha de São Paulo*

