Em visita à Câmara, David Almeida destaca harmonia entre poderes

Manaus (AM) - O prefeito David Almeida participou, na manhã desta quarta-feira, 14/7, da última sessão plenária antes do recesso na Câmara Municipal de Manaus (CMM), na qual destacou a harmonia entre os poderes e agradeceu o trabalho dos vereadores em prol da população. David relembrou o trabalho realizado nesses seis primeiros meses de gestão e enfatizou as melhorias que ainda estão por vir para a capital amazonense.

"Não poderia perder a oportunidade de vir até a Câmara Municipal reconhecer a importância do Poder Legislativo em prol desses seis meses da Prefeitura de Manaus, por isso eu vim agradecer a parceria e o respeito, na certeza de que melhores ações ainda virão para nossa cidade. Nós precisamos do primeiro semestre para ajustar nossas máquinas, os nossos planejamentos, agora vamos deslanchar no segundo semestre, com recomposição de 10 mil ruas, 100 campos de futebol recuperados, 35 feiras, 68 Unidades Básicas de Saúde recuperadas, construção de 20 novas UBSs, entre outras ações nas diversas áreas da gestão", enfatizou o prefeito de Manaus.

O presidente da CMM, David Reis, agradeceu a visita do prefeito e destacou a forma com que o chefe do Executivo convive com o Legislativo.

"Uma visita surpresa do nosso prefeito, sem formalidades, ele vem como um cidadão comum, mas isso a mim não causou nenhum espanto, apesar de ter causado em alguns parlamentares. Isso é uma forma sadia que o prefeito tem de lidar com as pessoas e com o Legislativo não seria diferente. Tenho profundo respeito ao nosso prefeito David Almeida", salientou.

O chefe do Executivo Municipal ainda destacou os trabalhos realizados pela Prefeitura de Manaus que necessitaram do apoio e aprovação da CMM nesses seis primeiros meses, sendo imprescindíveis para que a população manauara receba os benefícios propostos pela gestão.

"Nós aprovamos na Câmara, de forma célere, por exemplo, o Auxílio Manauara, que possibilitou ajuda para 40 mil pessoas, o Auxílio Empreendedor e outras ações que a prefeitura fez e precisou do aval do Poder Legislativo. Isso faz com que nós tenhamos a perspectiva de que os próximos meses serão bem proveitosos", relembrou.

Sobre outras melhorias que a cidade de Manaus ainda irá receber nos próximos meses, o prefeito David Almeida destacou o empréstimo financeiro do Banco do Brasil, aprovado pela CMM para a prefeitura, na ordem de R$ 470 milhões.

"Já está finalizado, por exemplo, o empréstimo que a Câmara Municipal nos possibilitou. Nós vamos construir cinco passagens de nível, viadutos, pontes, vamos recuperar becos e pontes, chegando a todos os cantos da cidade de Manaus com infraestrutura, qualidade de vida, e, acima de tudo, perspectiva de dias melhores", enfatizou o prefeito.

O empréstimo, com garantia da União, terá prazo de 180 meses, ou seja, 15 anos, com carência de 12 meses.

O dinheiro será aportado pelo Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano (FMDU), cujos recursos podem ser destinados a programas habitacionais e sistema de transporte coletivo público, como as interligações das avenidas Brasil e Coronel Teixeira; Djalma Batista, João Valério e rua Pará; Efigênio Sales e Governador Lindoso; e André Araújo, Umberto Calderaro e rua Salvador, além de intervenção entre o Complexo Viário Gilberto Mestrinho, a “bola do Coroado”, e avenida Rodrigo Otávio.

*Em Tempo com informações da assessoria

