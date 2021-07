Com 56 emendas, LDO de 2022 é aprovada na Aleam

A proposição recebeu 60 emendas individuais e uma coletiva, sendo cinco delas rejeitadas. | Foto: Divulgação

Manaus - Foi aprovado por unanimidade em sessão plenária, nesta quarta-feira (14), o Projeto de Lei (PL) nº 285 de 2021 que estabelece as diretrizes para a elaboração e execução da LDO 2022. A proposição recebeu 60 emendas individuais e uma coletiva, sendo cinco delas rejeitadas. Oriundo da Mensagem Governamental nº 59 de 202, o Projeto recebeu parecer definitivo da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) favorável ao Projeto, com as 55 emendas individuais e uma emenda coletiva.



Dermilson Chagas (sem partido), Wilker Barreto (sem partido) e Delegado Péricles (PSL) elogiaram a isenção do relator da LDO, Saullo Vianna (PTB), por ter contemplado as emendas de todos, sem distinção política e encaminharam a votação da Lei pela aprovação. Seguindo no mesmo raciocínio, o deputado Belarmino Lins (Progressistas) disse que não houve impasse durante a apreciação das emendas e o conteúdo geral das emendas parlamentares foi bom. “Parabenizo o relator pela construção de um parecer que, exatamente, acolheu as proposituras, com inteligência e sensibilidade”, disse Lins.

Ao encaminhar a votação, o relator da LDO, deputado Saullo Vianna destacou que as emendas de bancada serão criadas por meio da Proposta de Emenda à Constituição (PEC), aprovada na última terça-feira (13), e que já constam na LDO.

" Fizemos um relatório prezando pelo diálogo. Os colegas apresentaram as emendas e tivemos ampla discussão para que todas as emendas fossem aprovadas, pois a LDO trata de diretrizes orçamentárias e serão encaminhadas ao orçamento nas áreas de segurança, educação, saúde e infraestrutura, participamos da montagem do orçamento” " , disse

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Em visita à Câmara, David Almeida destaca harmonia entre poderes

Após aumento na gasolina, políticos do AM cobram Governo Federal