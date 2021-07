Município de Boa Vista do Ramos recebe Auxílio Emergencial Enchente

O investimento ao município é de quase R$ 200 mil no atendimento às famílias atingidas pela cheia histórica. | Foto: Divulgação

Amazonas - Nesta semana, o município de Boa Vista de Ramos a 271 quilômetros de Manaus foi beneficiado com entregas dos cartões do Auxílio Estadual Enchente. Na reta final, o Governo do Amazonas tem oferecido 625 cartões do programa à região, um investimento de quase R$ 200 mil no atendimento às famílias atingidas pela cheia histórica.

Em Boa Vista do Ramos, a Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas) foi um dos órgãos responsáveis pela coordenação dos trabalhos. O balanço aponta que 486 cartões já chegaram às mãos das famílias do município. A execução do Auxílio Enchente também está a cargo da Defesa Civil do Amazonas.

A primeira etapa das entregas dos cartões aconteceu no período de 23 a 27 de junho. Restaram 139 beneficiários e as entregas continuam sendo feitas em Boa Vista do Ramos, sob a responsabilidade da coordenação estadual da Secretaria de Estado da Educação e Desporto (Seduc) e da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas).

Sobre o programa

Criado pelo governador Wilson Lima para responder de forma imediata às demandas das famílias atingidas pela cheia histórica dos rios da região, o Auxílio Enchente consiste num crédito de R$ 300 para cada beneficiário, pago em parcela única. O valor pode ser usado na compra de itens da cesta básica, material de higiene e limpeza, e até materiais de construção, conforme a necessidade do cidadão.

