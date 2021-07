Castramóvel tem aprovação do Conselho de Medicina Veterinária

A deputada Joana Darc, que idealizou e direcionou recursos para a concretização deste projeto, comemorou a aprovação do castramóvel e definiu este momento como um marco para a causa animal. | Foto: Divulgação





Amazonas - Nesta quarta-feira (14), o funcionamento do primeiro "castramóvel" foi aprovado pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária do Amazonas (CRMV-AM). Oriunda de emendas parlamentares da deputada estadual e protetora dos animais Joana Darc (PL), a unidade móvel de castração deve iniciar seu funcionamento nos próximos dias e terá capacidade diária de 35 cirurgias de esterilização de cães e gatos.

O castramóvel é destinado a auxiliar políticas públicas de controle de zoonoses por meio do controle populacional de cães e gatos e garantir acesso ao procedimento de esterilização cirúrgica com qualidade às pessoas necessitadas.

A deputada Joana Darc, que idealizou e direcionou recursos para a concretização deste projeto, comemorou a aprovação do castramóvel e definiu este momento como um marco para a causa animal.

" Estamos fazendo história com esse castramóvel e construindo uma política pública de cuidado animal. Com esse castramóvel, iremos levar castração para os lugares mais longínquos desse estado, comunidades ribeirinhas, bairros, municípios. Tudo isso para levar bem-estar aos animais, que é a nossa bandeira de luta. Deixo aqui meu agradecimento e reconhecimento ao Conselho Regional de Medicina Veterinária pelo trabalho feito” " , apontou a parlamentar

O CRMV-AM informou que além do cuidado com os animais e uma medida de controle populacional, o castramóvel será responsável pela geração de emprego e renda à classe veterinária no Amazonas.

“É um avanço imensurável para a causa animal, para a saúde pública e até pra classe veterinária. Porque muitos lugares que o castramóvel vai chegar não tem veterinário e isso vai despertar na população a necessidade de um médico veterinário inserido nesse contexto”, afirmou Augusto Omena, vice-presidente do CRMV- AM.



Outros dois castramóveis, que também foram adquiridos com recursos viabilizados pela deputada Joana, serão destinados para a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM).

*Com informações da Assembleia Legislativa

