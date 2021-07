Omar Aziz apresenta notícia-crime contra Yara Lins

A iniciativa de Aziz se deu após o ministro do STF, Luís Roberto Barroso, ter concedido liminar para impedir a quebra do sigilo fiscal e telefônico da conselheira e da filha dela, Teresa Raquel Baima Rabelo, pelo parlamentar, presidente da CPI da Pandemia | Foto: Reprodução

Manaus - Ainda nesta semana, o senador Omar Aziz (PSD-AM) apresentou uma notícia-crime à Procuradoria Geral da República (PGR) contra a conselheira do Tribunal de Contas do Estado (TCE), Yara Lins. A iniciativa de Aziz se deu após o ministro do STF, Luís Roberto Barroso, ter concedido liminar para impedir a quebra do sigilo fiscal e telefônico da conselheira e da filha dela, Teresa Raquel Baima Rabelo, pelo parlamentar, presidente da CPI da Pandemia.



No documento, Aziz pede que sejam apurados supostos delitos praticados durante a gestão de Lins. Entre eles, lavagem ou ocultação de bens, patrimônico incompatível, nepotismo no TCE, falsidade ideológica, crime contra a ordem tributária – sonegação fiscal – e advocacia administrativa/corrupção passiva.

Segundo o senador, os atos também teriam sido praticados pelos filhos da conselheira, Tereza Baima Rebelo de Souza, Carlos Abener de Oliveira Rodrigues Filho e o deputado estadual Fausto Júnior, presente como depoente na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) no Senado, ao final de junho deste ano. As denúncias contra Yara, que já presidiu o TCE-AM , tiveram início após o depoimento do filho ao colegiado.

Além da PGR, a notícia-crime de Omar Aziz foi encaminhada ao diretor-geral da Polícia Federal, Paulo Maiurino, ao ministro da Controladoria-Geral da União (CGU), Wagner Rosário, e ao secretário da Receita Federal, José Tostes Neto. Aos órgãos, o senador do Amazonas pede a instauração de inquérito policial, o indiciamento dos envolvidos e a proposição de ação penal.

Nepotismo

Segundo a notícia-crime, a constatação do nepotismo foi verificada por meio da listagem de funcionários do Tribunal de Contas do Estado, onde trabalham diversos parentes diretos e indiretos da conselheira Yara Lins. O crime em questão ocorre quando um agente público usa de sua posição de poder para nomear, contratar ou favorecer um ou mais parentes.

No documento de Aziz, constam os parentes diretos de Yara Lins: a irmã Naide Irlane Lins dos Santos, que é chefe do Departamento de Pessoal e Documentação. Além disso, também trabalha no TCE a nora Adria Vieira Gomes, que é esposa do deputado estadual Fausto Junior (filho).

Nesta quinta-feira (15), Yara Lins declarou, em nota, ser vítima de "perseguição política" e "intimidação" pela notícia-crime. "Repúdio é a palavra que define os meus 45 anos de vida pública. Nesses anos combati a corrupção e a má gestão, sempre de forma a atender à legislação e os princípios da administração pública", disse.

Segundo ela, as denúncias não possuem fundamentação, e decorrem de uma "narrativa fantasiosa" de Omar. Na nota, ela anunciou que recorrerá a medidas judiciais: "Defenderei minha honra e continuarei firme na minha atuação, fiscalizando o mau uso do dinheiro público de forma implacável", completou.

*Com informações da assessoria

