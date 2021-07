Para políticos do AM, desmatamento pode aumentar conta de energia

Baixa no nível dos reservatórios causa mudança nas tarifas e atinge bolso dos brasileiros | Foto: Divulgação

Manaus - Em meio a maior crise hídrica desde 1930, o Brasil enfrenta uma dicotomia delicada: a baixa histórica nos níveis das represas nacionais significa aumento nas contas de energia. Neste mês, a tarifa no país chegou à bandeira vermelha patamar 2 - quando a cobrança sobe pelo custo maior de produção da energia. Ainda neste cenário, a iminente privatização da Eletrobras - que já conta com Medida Provisória (MP) aprovada na Câmara -, causa uma soma de fatores que deixam ambientalistas e parlamentares amazonenses em estado de alerta.

Segundo o governo, a privatização da Eletrobras seria a solução para baratear as despesas excessivas neste quesito. O vice-presidente da Câmara, deputado federal Marcelo Ramos (PL-AM), afirma que a venda de novas ações seria benéfica para os brasileiros. Além disso, o parlamentar acrescenta que o texto da MP da Eletrobras (1031/21) deve passar por ajustes.

" Essas novas ações que vão ser lançadas no mercado serão o mecanismo para que a empresa tenha capacidade de investimento para os desafios energéticos que o Brasil terá daqui para frente, nos próximos anos, quando da retomada econômica pós-pandemia. O que ninguém diz é que a União terá 45% e que nenhum outro acionista poderá ter mais de 10% das ações " , declarou

Embate no Congresso

O ministro de Minas e Energia Albuquerque Bento pronunciou-se à favor da privatização da estatal, justificando o alto potencial de lucro aos cofres públicos - em torno de R$62 bilhões - e suposta redução nas tarifas. No entanto, fortes pressões são realizadas na Câmara para que a privatização seja repensada e outras soluções sejam implementadas - principalmente no quesito ambiental. É o que explica o deputado federal Zé Ricardo (PT-AM), dando exemplo regional.

O deputado federal Zé Ricardo não acredita que a privatização seja a solução para os brasileiros | Foto: Divulgação

"Muitos deputados se preocupam com a questão da conta de energia, principalmente relacionada ao processo de privatização do setor elétrico. Nós tivemos a Amazonas Energia privatizada, portanto todo o serviço de distribuição de energia está privatizado e a conta de energia continua aumentando. Então a privatização não baixou o preço e o custo final da tarifa. Na agenda ambiental nós sabemos que o governo federal infelizmente não prioriza tais políticas e isso piora o cenário de crise atual", disse.

O contraponto principal do Planalto é de que a venda de parte das ações irá trazer modernidade ao setor elétrico, inclusive com quantia calculada para redução considerável das tarifas. Albuquerque Bento acredita que caso aprovada, a privatização da Eletrobras causará benefícios ambientais diretos à região Norte e Nordeste.

"Os benefícios da capitalização mudarão o setor, pois a Eletrobras é considerada a maior empresa de geração de energia renovável da América Latina, representando 30% da geração nacional e 45% da transmissão de energia no país. Cerca de R$25,5 bilhões serão para reduzir encargos que encarecem as contas de luz, que é uma preocupação permanente do governo. Nossas planilhas mostram uma redução da tarifa de energia, fruto dessa capitalização ao longo dos próximos anos, na ordem de 6% a 7%. Outro montante fica reservado para revitalização das bacias, rios e reservatórios, o que é importante para minimizar futuros efeitos de escassez hídrica", apontou.

Críticas ambientais

O ministro, em junho, chegou a fazer apelo em rede nacional para que os brasileiros poupassem água e energia até que a situação esteja resolvida. Em maio, o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) assinaram nota de emergência devido aos baixos níveis de chuva no país. Para a bióloga e ambientalista Elisa Wandelli, os brasileiros não pagariam tarifas tão caras se houvesse maior cuidado com o meio ambiente.

" As áreas de reservas e florestas públicas merecem o devido valor. O desmatamento, queimadas, grilagens, prejudicam a nossa terra, nossa biodiversidade e consequentemente a manutenção do nosso clima. Isso tudo pode ser cuidado através de universidades, do Embrapa, de ONGs ambientalistas. Temos que lembrar que estamos numa pandemia causada grande parte pelos impactos ambientais. Os danos ambientais não estão limitados à fauna e flora, pois nós estamos no meio ambiente também, somos diretamente afetados em diversas esferas. O impacto climático é um deles " , disse

Com o preço da tarifa em R$ 9,49 a cada 100 kWh consumidos – o que corresponde a uma alta de 52% em relação ao valor anterior -, parlamentares da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) também manifestaram seus temores com o constante desmatamento na Amazônia. O deputado Serafim Corrêa (PSB), criticou a postura do Planalto em relação ao meio ambiente.

O deputado estadual Serafim Corrêa (PSB) pede por mais responsabilidade com a Amazônia | Foto: Divulgação

"Condeno que o governo tenha ao longo dos últimos tempos estimulado o avanço da devastação na Amazônia, das queimadas, aumentando a temperatura e, sobretudo, evitando chuvas e os rios voadores, que vão da Amazônia para o Centro Oeste. O preço dessa crise hídrica, mais uma vez, será cobrado na conta de energia da população", afirmou.

Leia mais:

Com menores riscos à ZFM, Reforma Tributária avança na Câmara

Representante da Davati diz que Dias o procurou para tratar de vacina