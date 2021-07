PL prevê 'delivery' de vacinação para pessoas de grupos de risco

De acordo com o autor da proposta, o objetivo do PL é facilitar o acesso à vacina de pessoas dos grupos prioritários que não puderam ser imunizadas | Foto: Divulgação

Manaus - O projeto de Lei 63/2021, teve parecer favorável da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento (CFEO) aprovado em plenário, na última terça-feira (13), e seguiu para analise na última comissão técnica, a Comissão de Saúde. O vereador Marcel Alexandre (Podemos) é autor da proposta.

De acordo com o autor da proposta, o objetivo do PL é facilitar o acesso à vacina de pessoas dos grupos prioritários que não puderam ser imunizadas, na primeira etapa de imunização, como é o caso de pessoas com comorbidades ou de outros grupos de risco em Manaus.

“Por entender que existe grande número de cidadãos que estão em tratamento de saúde e não podem enfrentar as filas nas UBS e postos de vacinação municipal, apresentei esse projeto”, justifica Marcel Alexandre.

O vereador argumenta ainda que a grande massa populacional não possui veículo próprio, desta forma, se expor em filas, é um risco para aqueles que estão enfermos.

" Como medida alternativa, a vacinação daqueles que se mantiveram nas suas residências em isolamento social, por estarem na lista do grupo de risco, têm o direito de receber a vacinação em casa, mediante cadastro prévio através da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) " , explica

Pelo texto do PL, serão alcançados pela lei pessoas que vivem em asilos, casas de repouso, orfanatos e afins, que poderão agendar a imunização contra a Covid-19 no local da sua sede, porém, a quantidade de pessoas que receberão as duas doses da vacina deverá ser informada com antecedência.

O vereador reforça o alerta de que, mesmo os vacinados, precisam manter as medidas de segurança: Utilizar máscara facial, lavar as mãos, passar álcool em gel e evitar aglomerações. Ressaltou ainda, que as despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.

