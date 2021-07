Deputada Therezinha pede maior flexibilidade no retorno às aulas

De acordo com a deputada, os gestores pedem a reavaliação do protocolo governamental que determina a manutenção do cumprimento de normas sanitárias | Foto: Divulgação

Manaus - Nesta quinta-feira (15), em comunicado de liderança, a deputada professora Therezinha Ruiz (PSDB) pediu ao Governo do Estado que flexibilize o protocolo de retorno das aulas nas escolas particulares de Manaus. Segundo ela, a pandemia de Covid-19 e a exigência rigorosa de medidas sanitárias está causando dificuldades ao setor privado de ensino.

" As escolas estão no limite, passando por um momento muito difícil para honrar seus compromissos, em função da pandemia, que resultou na redução do número de alunos e na consequente queda nos recursos financeiros, complicando o pagamento das contas de água, de luz e de funcionários " , alertou a deputada

Therezinha apresentou requerimento com indicativo ao governador Wilson Lima, solicitando a flexibilização do protocolo, em atenção à reivindicação que lhe foi encaminhada por professores e gestores das escolas particulares.

De acordo com a deputada, os gestores pedem a reavaliação do protocolo governamental que determina a manutenção do cumprimento de normas sanitárias como a vigilância ativa nas escolas e a testagem rápida dos profissionais da educação da rede particular de ensino.

No requerimento, a deputada Therezinha Ruiz argumenta que desde o retorno das aulas nas escolas particulares, em março, não foram registrados casos significativos de contágio por Covid-19, citando também a estabilidade dos casos, com o avanço da vacinação em Manaus que, portanto, não justificam a manutenção do decreto.

*Com informações da Aleam

