Vereador William Alemão diz que Seminf apura desvio de asfalto

MANAUS (AM) - O desvio de asfalto flagrado por comunitários em uma das vias do bairro Parque Dez, na zona Centro-Sul, foi destacado pelo vereador William Alemão (Cidadania), nesta quarta-feira (4), na sessão plenária da Câmara Municipal de Manaus (CMM). De acordo com denúncia encaminhada ao parlamentar, via redes sociais, o suposto autor do desvio seria uma das empresas terceirizadas que prestam serviços de asfaltamento, tapa-buracos e recapeamento asfáltico na cidade.



Da tribuna, durante o pequeno expediente, William Alemão informou que levou o problema à Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), assim que soube da situação, para as devidas providências.

“Ontem (terça, dia 3), por volta das 13 horas, recebi a denúncia de um seguidor em que foi constatado um desvio de asfalto. Prontamente, encaminhei a situação para a secretaria e fui informado que já estão averiguando o caso, para tomar todas as medidas cabíveis possíveis, alegando que a administração do prefeito não compactua com nenhum tipo de roubo, desvio ou favorecimento. No Parque Dez, pasmem, em frente de uma empresa, já havia dois metros de asfalto desviados diretamente de uma das terceirizadas”, denunciou Alemão.

O vereador disse que após conversar diretamente com o subsecretário da Seminf, Wagno Oliveira, recebeu a garantia de que a equipe de engenharia do órgão estaria indo ao local para tirar a medida correta de asfalto desviado, com o objetivo de não efetuar o pagamento pelo produto.



“ Nós temos visto obras, nunca vistas antes, em que o poder público tem entrado até em ramais, para resolver a questão de infraestrutura desses locais. Por esse e outros motivos, hoje não se pode desperdiçar nem um metro cúbico, nem um milímetro de asfalto sequer, ainda mais com esse tipo de prática da velha política, que sempre objetiva ganhar alguma coisa em cima de obras públicas”, disparou Alemão.

Mais desvio

Desviar asfalto para outros fins está cada vez mais reincidente em Manaus. Outro fato recente foi a prisão de um servidor público, efetuada em junho passado, suspeito de envolvimento em um esquema criminoso que desviou 20 toneladas do produto de um distrito de obras, localizado na zona Norte.

O fato repercutiu negativamente em toda a cidade, pois a carga era desviada do destino final, o bairro Alvorada, na zona Centro-Oeste, por um grupo criminoso do qual o servidor seria cúmplice, segundo as investigações feitas pela Delegacia Especializada em Combate à Corrupção.

Esquema

Um pouquinho antes, em abril, a prefeitura já havia desarticulado um esquema que desviou aproximadamente 20 toneladas de asfalto. Na ocasião, dois funcionários terceirizados foram presos, depois de um levantamento realizado por meio da equipe de Inteligência da Casa Militar, em parceria com a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM).

