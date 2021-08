Apoiadores recebem Bolsonaro com boneco gigante em Manaus

| Foto: Marcella Fernandes

MANAUS - O presidente Jair Bolsonaro chegou a Manaus, por volta das 9h50 desta quarta-feira (18), para uma agenda com a Prefeitura Municipal, e foi recepcionado por cerca de 200 apoiadores no Aeroporto Eduardinho, Zona Oeste da cidade. Ele estava acompanhado pelos deputados federais Silas Câmara, Capitão Alberto Neto e Marco Feliciano, além do coronel Menezes e do pastor Silas Malafaia.

No local, os presentes montaram um boneco inflável de cerca de quatro metros de altura. Sem máscara e sob gritos de “mito!”, o chefe de Estado atendeu ao público em uma espécie de “cercadinho” improvisado pela equipe do aeroporto, e tirou selfies com os apoiadores do movimento de direita do Amazonas.

Bolsonaro não falou com a imprensa que, na ocasião, sofreu ameaças e xingamentos pelos apoiadores.

| Foto: Marcella Fernandes

O aeroporto contava com equipes da Polícia Federal e do Corpo de Bombeiros. Na entrada para o público, era necessário fazer o uso de máscara de proteção individual. Ao adentrar a área destinada à recepção do presidente, no entanto, grande parte dos apoiadores dispensou as medidas sanitárias impostas.

O espaço para cobertura de imprensa, por outro lado, era reduzido e isolado. Segundo a organização do evento, a ordem era do Comitê de Segurança do Governo Federal. Os repórteres e cinegrafistas também não puderam deixar a área para entrevistar o público.

O presidente agora segue para o bairro Santa Etelvina, onde cumprirá agenda com o prefeito David Almeida para entrega de 500 moradias sociais na rua Apuiuna, nº 354.

Acompanhe a live da chegada do presidente em Manaus

Acompanhe a chegada do presidente Bolsonaro a Manaus | Autor: Portal Em Tempo

Leia mais:

Visita de Bolsonaro a Manaus terá "cercadinho" no aeroporto e carreata

Bolsonaro em Manaus: direita vê benefício; esquerda, ação eleitoral