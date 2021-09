Serafim Corrêa anuncia adesão à CPI da energia no Amazonas

deputado estadual Serafim Corrêa, do PSB. | Foto: Marcelo Araújo/ Ascom

Manaus (AM) - O deputado estadual Serafim Corrêa, do PSB, assinou na manhã desta terça-feira, 31, o pedido de instalação da CPI da Amazonas Energia, apresentada pelo deputado estadual Sinésio Campos (PT). O parlamentar defendeu que a concessionária precisa ser exposta e explicar a piora do serviço.

“A Amazonas Energia precisa levar um contravapor. Ela está muito folgada. Ainda ontem, eu conversava com um magistrado e ele me dizia que a Amazonas Energia é a maior demandante do Tribunal de Justiça do Amazonas. Quando essa empresa foi privatizada, o que se esperava é que ela melhorasse o serviço, melhorasse o tratamento, melhorasse o respeito com a população, mas aconteceu tudo ao contrário, por isso eu somo a minha voz a voz do deputado Sinésio e assino o pedido de CPI da Amazonas Energia. Vamos trazer a Amazonas Energia para cá, ela precisa ser exposta, porque até então ela só tem exposto o povo, o cidadão”, defendeu Serafim no plenário da ALE-AM (Assembleia Legislativa do Amazonas). Irregularidades

O pedido de CPI tem como objetivo apurar irregularidades no fornecimento de energia elétrica por parte da concessionária Amazonas Energia, que segundo o deputado estadual Sinésio Campos (PT) ocasionam, além de perdas econômicas, graves transtornos para a população consumidora na capital e nos municípios do interior do estado.

Além de Serafim, já assinaram o pedido de CPI os deputados Sinésio Campos (PT), Roberto Cidade (PV) , Fausto Júnior (MDB), Dermilson Chagas (Podemos) e Wilker Barreto (Podemos).

*Com informações da assessoria

