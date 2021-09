Wilson Lima anuncia deputado Felipe Souza como novo líder do Governo

Novo líder do Governo do Amazonas na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. | Foto: Diego Peres/Secom

Manaus (AM) - O governador Wilson Lima anunciou, nesta terça-feira (31/08), o deputado estadual Felipe Souza (Patriota) como novo líder do Governo do Amazonas na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam). O grupo de líderes do Executivo no parlamento estadual será composto, também, pelos deputados Abdala Fraxe (Podemos) e Saullo Vianna (PTB), respectivamente 1º e 2º vice-líderes.

“Nós temos um grupo de líderes agora, os deputados Felipe Souza, Saullo e Abdala, que estão alinhados com o que pensa o governo, com a nossa estratégia para trabalhar nessa relação do Executivo juntamente com o parlamento. Eles serão fundamentais na interlocução de projetos do Governo na Assembleia Legislativa e vão contribuir bastante para avançarmos nas ações para melhoria da qualidade de vida da nossa população”, ressaltou o governador.

Felipe Souza reúne experiência nos parlamentos municipal, estadual e federal. Ele já foi vereador por Manaus por duas vezes, eleito para o primeiro mandato em 2012.Assumiu o cargo de deputado federal em 2018. Em 2019, tomou posse no parlamento estadual.

“É um desafio novo para a gente, mas espero contribuir muito com as ações do Governo na Assembleia Legislativa e isso, claro, sempre visando o bem da população do estado Amazonas. Eu acredito que nós vamos viver daqui para frente um novo momento. Oportunidade para muitas realizações, muitas obras e fazer aquilo que a população espera. Já estivemos como vereador, deputado federal e agora deputado estadual, mas é a primeira vez que vamos exercer um cargo de liderança. Espero me dedicar bastante, trabalhar com muito empenho, para que a gente possa dar respostas à população”, disse Felipe Souza.

Wilson Lima reuniu o novo grupo de líderes e os deputados Joana Darc (PL) e Dr. Gomes (PSC) na sede do Governo, Compensa, zona oeste.

Joana, que foi a primeira mulher a exercer a função de líder na Aleam, agradeceu pela oportunidade.

“Sou muito feliz de poder ter sido a primeira mulher líder de Governo, isso é importante para a nossa luta. E, também, sempre acreditei que a liderança é um espaço de diálogo. Acho que fiz isso de forma muito satisfatória. Continuo ajudando e contribuindo com as pautas positivas do Governo e estou feliz por poder ter sido escolhida para isso. Agora parto para minha outra missão que é o ‘maternar’. Então, o Governo pode contar comigo incondicionalmente nessas pautas e a gente vai continuar trabalhando pelo estado do Amazonas como um todo”, disse a parlamentar.

“Eu quero agradecer também à deputada Joana Darc. Ela continua na base, continua conosco, e foi fundamental para gente chegar até aqui nessa relação com o legislativo estadual”, destacou o governador.

*Com informações da assessoria

