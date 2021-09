Após reunião, Governo do AM garante emendas ao município de Tapauá

A agenda de trabalho da comitiva de Tapauá na capital contou ainda com a presença de lideranças do setor primário, inclusive representantes da Associação dos Produtores Rurais Samaúma. | Foto: Divulgação





Amazonas - Durante reunião com o prefeito Gamaliel Andrade, nesta terça-feira (31), a Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas) afirmou a intenção de ampliar as ações de assistência social no município de Tapauá (a 449 quilômetros de Manaus). A agenda de trabalho da comitiva de Tapauá na capital contou ainda com a presença de lideranças do setor primário, inclusive representantes da Associação dos Produtores Rurais Samaúma.

O primeiro resultado do encontro é o envio de 500 cestas básicas que serão destinadas ao atendimento de famílias em situação de vulnerabilidade social no município, conforme explicado pela titular da Secretaria, Alessandra Campêlo.

" Tapauá é um município muito querido, e hoje, aqui na Seas, eu representando o governador Wilson Lima, firmamos alguns compromissos, principalmente de apoiar mais ainda a assistência social. A gente está implementando um grande envio de cestas básicas " , disse.

Na oportunidade, a Seas informou também fará um repasse no valor de R$ 100 mil para que a Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) faça a aquisição de um veículo, que posteriormente será destinado à melhoria do trabalho desenvolvido pelo Conselho Tutelar.

“Estamos fazendo planos futuros para reforma e construção de Creas (Centro Especializado de Referência de Assistência Social) e apoiar mais o Conselho Municipal (de Assistência Social). A gente já vai fazer imediatamente o repasse aquisição de um veículo que a secretaria deve doar ao Conselho Tutelar do município”, enfatizou a gestora.

O prefeito Gamaliel Andrade agradeceu o apoio do Governo do Estado às demandas sociais do município. A população de Tapauá já tinha sido contemplada recentemente com 1.244 cartões do programa Auxílio Estadual Enchente, que significou R$ 373.200,00 de investimento direto na economia e no social do município.

“Só quero agradecer aqui, em nome do povo tapauense, à secretária Alessandra Campêlo pelo apoio que tem dado na área da assistência social. E também quero agradecer ao parceiro do nosso município, o governador Wilson Lima”, concluiu o prefeito.

