Saul Benchimol será homenageado na ALE-AM com a Medalha Ruy Araújo

Manaus (AM) - O advogado Saul Benchimol será homenageado com a Medalha Ruy Araújo pela Assembleia Legislativa do Amazonas (ALE-AM), no dia 17 de setembro, às 10h.

O Projeto de Resolução Legislativa nº 46/2021, de autoria do deputado estadual Serafim Corrêa (PSB), foi aprovado com unanimidade pela Casa nesta quarta-feira, 1°.

“Nada mais justo do que o professor Saul Benchimol ser homenageado com essa medalha, que reconhece a vida daquelas pessoas que contribuíram para o nosso desenvolvimento e o nosso crescimento. Creio que a minha geração toda que se formou em Economia foi aluna do professor Saul Benchimol. Por certo ele tem nessa Casa ex-alunos que nutrem por ele a mais absoluta admiração”, disse o parlamentar.

Filho de Isaac Benchimol, imigrante judeu cuja família veio do Marrocos, no século XIX, Saul Benchimol, juntamente com os irmãos Samuel e Israel, são os fundadores do Grupo Bemol.

“Dr. Saul é a memória viva do povo judeu na Amazônia, representante de uma família que construiu com serenidade e honestidade seu legado em Manaus”, concluiu.

