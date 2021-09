Projeto que prevê câmeras de segurança em Lar de Idosos é aprovado

Além destas aprovações, os vereadores deliberaram 14 Projetos, como o que prevê atendimento preferencial aos portadores de cardiopatias graves, do vereador Dione Carvalho (Patriota) | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Nesta quarta-feira (1), a Câmara Municipal de Manaus (CMM) aprovou Projeto de Lei (PL) que prevê a instalação de câmeras de monitoramento em instituições de longa permanência do idoso. O projeto, segundo o autor professor Samuel (PL) visa dar mais segurança para o idoso, que muitas vezes, segundo ele, sofre com maus tratos nestas instituições.

“São pessoas que já contribuíram muito com nossa cidade, e merecem e precisam de atenção, de todos nós, e este projeto vai garantir que eles não sofram nenhum tipo de maus-tratos”, afirmou.



A proposta foi parabenizada pelo vereador Luis Mitoso (PTB) que enfatiza a importância do equipamento.

“Nós colocamos às vezes pessoas de confiança na nossa casa, até parentes, para tratar dos nossos idosos e filhos e elas cometem absurdos, imagina nestes locais, por isso parabenizo o vereador por essa matéria que vai preservar vidas”.

Segundo o vereador Kennedy Marques (PMN), o que se vê constantemente nos noticiários, são agressões sofridas pelos idosos, o que precisa ser combatido e para ele, este projeto vai colaborar com a diminuição destes casos. “Parabenizo o vereador Samuel por este importante projeto, pois é noticiado todo dia uma agressão contra os idosos, pessoas que não conseguem se defender e isso tem que acabar”, afirmou.

O vereador Antônio Peixoto (PTC) também elogio o PL e destacou que as câmeras darão segurança não apenas aos idosos.

“Sabemos que existem eventualidades, como um idoso cair e o cuidador ser acusado injustamente, dúvidas que serão esclarecidas com a presença destes equipamentos”, destacou.

Além destas aprovações, os vereadores deliberaram 14 Projetos, como o que prevê atendimento preferencial aos portadores de cardiopatias graves, do vereador Dione Carvalho (Patriota) e o que cria o Dia do Combate ao Racismo no Esporte, de autoria do vereador Allan Campelo (PSC), presidente da Comissão de Esportes da Câmara.

*Com informações da Câmara Municipal

