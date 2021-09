Omar Aziz elogia David por barrar aumento do preço da água em Manaus

Omar frisou a importância de serem desenvolvidas ações que contenham a inflação, impulsionem a geração de emprego e resolva o problema energético do país. | Foto: Divulgação

MANAUS (AM) - A suspensão do reajuste de 24,52% na tarifa de água e esgoto, em Manaus, aplicado na última semana pela Águas de Manaus, foi destacada e parabenizada pelo senador Omar Aziz (PSD), durante a sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia (CPI da Pandemia) desta quarta-feira, 1º/09.



Caso



O aumento foi revogado após o desembargador Elci Simões de Oliveira, do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), acatar o agravo de instrumento da Prefeitura de Manaus, por meio da Procuradoria Geral do Município (PGM).

O coordenador da bancada amazonense no Congresso, senador Omar Aziz, afirmou que o prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), agiu de forma correta ao defender o interesse da população e parabenizou também o TJAM, na figura do desembargador Elci Simões de Oliveira, pela sensibilidade e entendimento do quanto o reajuste de quase 25%, na tarifa de água e esgoto sanitário, poderia impactar ainda mais a renda do manauara.

"A Justiça do Estado concedeu uma liminar não permitindo que houvesse o reajuste de 24%. Quero parabenizar prefeito David por essa postura de defender a população da nossa cidade, quero parabenizar a justiça do Amazonas que não permitiu que se desse esse reajuste, que estaria cometendo uma grande injustiça ao povo de Manaus”, destacou o senador. Problema de energia no Brasil

Omar frisou a importância de serem desenvolvidas ações que contenham a inflação, impulsionem a geração de emprego e resolva o problema energético do país.