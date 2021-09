Arcebispo de Manaus convida para Grito dos Excluídos e Excluídas dia 7

Grito dos Excluídos terá como tema "Na luta por participação popular, saúde, comida, moradia, trabalho e renda, já!" | Foto: Divulgação

MANAUS (AM) - Com o tema “Na luta por participação popular, saúde, comida, moradia, trabalho e renda, já!”, o Grito dos Excluídos e Excluídas deste ano em Manaus ocorrerá no dia 7 de setembro, no Largo do Mestre Chico, na avenida Sete de Setembro, Centro da cidade, com concentração a partir das 15h.



Em coletiva para apresentar o evento, o arcebispo de Manaus, Dom Leonardo Steiner, criticou as decisões políticas no Brasi e ressaltou que O Brasil está sendo dilapidado com a venda das estatais. Para o arcebispo, para se ter um país justo, é preciso dar voz aos excluídos no Brasil, como indígenas, ribeirinhos e quilombolas.

Bicicleata

A Arquidiocese de Manaus, pensando no meio ambiente, convida a todos a fazerem uma bicicleata, de modo que não haja danos à natureza. Temas como igualdade e justiça terão destaque. “Temos percebido situações alarmantes em relação ao desemprego, meio ambiente e aos indígenas. Vamos dar o nosso grito para buscar um novo modo de fazer política, de reivindicar direitos e melhorias e exigir novos rumos para o Brasil", disse.

A biclicleata será realizada no dia 7 de Setembro, com concentração às 15h30, saindo do Terminal 1, na avenida Constantino Nery, de onde seguirá até a Catedral Metropolitana. A partir da igreja os fiéis conduzirão a imagem de São José até o Largo do Mestre Chico, onde acontece o Ato Central do Grito dos Excluídos com previsão de término por volta das 18h.

Agenda:



Grito dos Excluídos e Excluídas em Manaus

Data: 07 de setembro de 2021

Concentração: 15 horas

Local: Largo do Mestre Chico - Avenida 7 de setembro - Centro de Manaus

Bicicleata: Sai às 15h30 do Terminal 1 com direção à catedral Metropolitana de Manaus. Da igreja os fiéis conduzirão a imagem de São José até o Largo do Mestre Chico, onde ocorre o Grito dos Excluídos. Previsão de Término: 18h.

