Ação beneficia PCD's no município de Autazes

Manaus (AM) - Nesta quinta-feira (2) ocorreu o lançamento da Carteira da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea), no município de Autazes (distante 111 Km de Manaus). O evento aconteceu durante ação social da Secretaria de Justiça,Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc).

A parlamentar Joana Darc (PL) é autora da lei nº 5.043, de 24/02/2021 que tornou possível a criação do documento no Amazonas. “Não é só um pedaço de papel, ou uma carteirinha. É um trabalho em conjunto entre o nosso mandato, ativistas e a sociedade civil organizada. Diante da minha realidade familiar, uni forças com dezenas de pessoas e agora, vamos colher os frutos rumo à uma sociedade mais inclusiva”, ressaltou a deputada.

“Autazes é o primeiro município do Estado que recebe a Ciptea de maneira oficial. Estar aqui e testemunhar esse momento é recompensador, pois faz valer todo o esforço que empenhei na construção desse projeto”, comemorou Joana Darc.

Além do lançamento da Ciptea, Joana Darc, também acompanhou a entrega da carteira do Passe Legal, iniciativa que também foi articulada por ela. O Passe Legal, permite o transporte intermunicipal gratuito ou com o valor de 50% menor do praticado, a Pessoas com Deficiência (PCD’s).

Outro benefício para os PCD’s de Autazes, com a assinatura da parlamentar, foi a entrega de dezenove cadeiras de rodas, destinadas para pessoas com mobilidade reduzida total ou parcialmente.

É de Joana Darc o indicativo ao Executivo, para a criação de um programa de distribuição e reforma de cadeiras de rodas no Estado.

" Sabemos que essa questão da cadeira de rodas é uma problemática na vida de muitas pessoas com deficiência. Por isso, minha constante movimentação parlamentar para possibilitar que todos os usuários de cadeiras de rodas do nosso Estado, possam ter acesso à elas de maneira gratuita e sem impasses burocráticos " , comentou Joana Darc.

