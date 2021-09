Centro de Manaus reúne cerca de 2 mil pessoas em atos pró-Bolsonaro

Nas manifestações a favor do presidente da República, carros de som e figuras infláveis gigantes de Jair Bolsonaro (sem partido) fizeram parte do cenário. | Foto: Lucas Henrique





Manaus (AM) - Nesta terça-feira (7), a manifestação pró-Bolsonaro organizada por Coronel Menezes e o Movimento Conservador do Amazonas reuniu cerca de 2 mil pessoas em Manaus, na Praça do Congresso. Acompanhando os atos a favor do presidente da República em todo o país, os manifestantes lotaram o centro da cidade reivindicando “liberdade” e gritando palavras de ordem contra o Supremo Tribunal Federal e o Senado.

No local, carros de som e figuras infláveis gigantes de Jair Bolsonaro (sem partido) fizeram parte do cenário. Líder do Movimento Conservador do Amazonas, Sérgio Kruke disse que o ato demonstra o poder do povo.

" Queria mandar um recado para o STF, para alguns senadores e ministros: vocês podem mandar lá na casa de vocês, aqui na rua quem manda é a população patriota. Nós não temos medo de nada e estamos aqui botando a cara a tapa " , declarou.

Já para o policial aposentado Adonis Bezerra, manifestante que bradava palavras de ordem contra o ministro Alexandre de Moraes, o presidente Jair Bolsonaro precisa de todo o apoio possível.

“Nós estamos aqui com os cidadãos de bem que querem um futuro melhor para esse país e isso só vai acontecer se o Bolsonaro tiver no poder. Por isso que a gente ta aqui, pra fazer os corruptos sentirem medo”, disse.

Até o momento, o policiamento no local da manifestação tem ocorrido de maneira ordeira e nenhum ato violento foi registrado durante a realização da passeata. No entanto, diversos manifestantes não utilizavam máscara, conforme recomenda a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Além do evento que acontece no Centro, outra manifestação reúne o movimento conservador de direita em Manaus, no Bairro Ponta Negra, zona Oeste. Encabeçado por Romero Reis (sem partido), o ato conta com a presença dos deputados federais Silas Câmara (Republicanos), Capitão Alberto Neto (Republicanos), do vereador Capitão Carpê (Republicanos) e de Chico Preto (sem partido), que declarou almejar uma vaga no Senado Federal, conforme divulgado em entrevista exclusiva pelo EM TEMPO .

