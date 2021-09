Casa Mamãe Margarida amplia espaço com emendas da Aleam

| Foto: Divulgação





Manaus (AM) - Por meio de uma emenda parlamentar da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), a Casa Mamãe Margarida, localizada no bairro de São José II (zona Leste de Manaus), inaugurou a cobertura e a reforma do espaço esportivo da instituição, que é responsável por atender 619 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social e com vínculos familiares rompidos.

A obra é resultado da emenda parlamentar N.º 43049 de 19/11/2020, de autoria do deputado estadual Álvaro Campelo (Progressistas), presidente da Comissão de Promoção e Defesa das Crianças, Adolescentes e Jovens da Aleam. O deputado destacou os relevantes serviços prestados pela entidade e garantiu total apoio à instituição.

" Há 35 anos, a Casa Mamãe Margarida realiza o trabalho de acolhimento de crianças e adolescentes em vulnerabilidade social, vítimas de violência sexual, violência doméstica, dentre outros. Essa emenda garante mais do que uma reforma, garante que essas crianças tenham a possibilidade de sonhar com um futuro melhor " , concluiu Álvaro.

Fundada no dia 02 de abril de 1986, a Casa Mamãe Margarida é uma instituição sem fins lucrativos, que atende meninas em situação de vulnerabilidade social. Funciona também como escola de tempo integral, além de acolher crianças e adolescentes que moram no espaço.

Além desta, outra emenda no valor de 100.000,00 (cem mil reais), está sendo utilizada para a aquisição de materiais permanentes e equipamentos usados no dia a dia das alunas e professores.



Para a ex-aluna e atual professora de dança, Aline Meireles, a destinação da emenda parlamentar para a reforma da entidade é de fundamental importância, pois possibilita a manutenção dessas crianças na escola, além de contribuir para a superação de seus traumas. “Sou ex-aluna da Casa Mamãe Margarida e hoje estou aqui atuando como professora de dança e isso é motivo de muito orgulho pra mim. Esse tipo de iniciativa possibilita a realização dos sonhos dessas crianças”, afirmou Aline.

Para doações, os depósitos podem ser feitos no Banco do Brasil, Agência 1862 -7, Conta-Corrente: 40156-0. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone: 3248-2331. A Casa Mamãe Margarida está localizada na Rua Edmundo Soares, nº 27, bairro São José II, zona Leste de Manaus.

