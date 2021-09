Aleam propõe isenção fiscal a empresas que incentivarem vacinação

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Com o intuito de assegurar a imunização de trabalhadores da iniciativa privada, a Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) enviou ao Governo do Estado um Anteprojeto de Lei que visa garantir isenções fiscais a empresas que estimularem a vacinação de seus funcionários.

De autoria do presidente da Casa, deputado Roberto Cidade (PV) o projeto intitulado de “Programa de Vacinação dos Trabalhadores da Iniciativa Privada” (PVT-AM), a proposta define que pessoas jurídicas que aderirem ao programa poderão receber incentivos fiscais, por meio de deduções ou anistias a serem definidas pelo Governo.

Na avaliação de Roberto Cidade, a ideia do programa é que todos saiam ganhando. “O empresário terá incentivos fiscais e o Governo terá um parceiro no incentivo à imunização. É uma mão lavando a outra e todos saem ganhando”, destacou.

" Já avançamos bastante na vacinação no Amazonas, mas precisamos criar mecanismos que incentivem ainda mais a população a se imunizar, e o sistema vacinal seja completado no tempo correto, para evitar o aparecimento de novas cepas. A vacina é a nossa arma mais eficaz contra o coronavírus. Além disso, um universo maior de imunizados vai permitir a retomada mais rápida da economia " , concluiu.

Anteprojeto

Anteprojeto de Lei é um instrumento no qual os parlamentares encaminham sugestão de criação de Lei ao Executivo e este, uma vez de acordo com a proposta, devolvem à Casa Legislativa um Projeto de Lei (PL) para ser deliberado pelos deputados.

