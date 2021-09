Transtorno de Personalidade Borderline é tema de requerimento na Aleam

| Foto: Divulgação

MANAUS - Com o intuito de priorizar a saúde preventiva, o deputado estadual Felipe Souza (Patriota), enviou requerimento ao governo e ao Secretário de Estado de Saúde do Amazonas, Dr. Anoar Abdul Samad, indicando a instituição de uma Política de Prevenção do Transtorno de Personalidade Borderline (TBD) no estado.

De acordo com o parlamentar, o objetivo é que haja uma ampla divulgação sobre o tema, “cidadãos bem informados tendem a ser mais conscientes e empáticos”, disse ele.

Instabilidade constante do humor e do comportamento, com mudanças de atitude súbitas e de forma impulsiva, são algumas características de quem possui esta síndrome.

Embora não haja estatísticas sobre sua prevalência no Brasil, aproximadamente 10% dos pacientes diagnosticados com TBD no país cometem suicídio, segundo estimativa da associação brasileira de psiquiatria (ABP).

“Ao possibilitar a identificação precoce do transtorno, aumenta-se a chance de um tratamento mais eficaz e a melhora na qualidade de vida do paciente, por isso propus esse indicativo, precisamos desse olhar atento a essa causa”, complementou Felipe.

