Emenda da Aleam garante entrega de ambulância ao Hemoam

Manaus (AM) - Com o objetivo é melhorar o atendimento junto aos pacientes que necessitam do serviço de urgência e emergência, uma ambulância foi entregue, nesta quarta-feira (15), à Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam), por meio de uma emenda parlamentar de autoria do deputado estadual Sinésio Campos (PT).

Segundo a diretora-presidente do Hemoam, Maria do Perpétuo Socorro Sampaio, a ambulância permitirá um transporte mais rápido dos doentes.

" Graças ao deputado estadual Sinésio Campos estamos obtendo importantes conquistas para o Hemoam, visto que essa ambulância vai auxiliar vários pacientes que precisam ser transferidos para outras unidades de saúde ou solicitem o serviço de urgência e emergência " , afirmou a profissional.

O parlamentar fez questão de entregar pessoalmente as chaves do veículo à diretora-presidente do Hemoam.

“Quando apresentamos emendas parlamentares é porque nós estamos próximos da sociedade e contribuímos como o poder executivo, que também destina recursos para a área da saúde. Essa ambulância vai ser responsável pelo atendimento emergencial que pode salvar centenas de vidas. E a vida não tem preço. Quanto mais investirmos na saúde, melhor e mais saudável será o povo amazonense”, concluiu o deputado estadual Sinésio Campos.

Atualmente, a Fundação é responsável por prover sangue e segurança transfusional para todo o Estado do Amazonas. Fundada em 1989, tornou-se um centro de referência para o diagnóstico e tratamento de doenças hematológicas, na região Norte. O Hemoam faz parte de uma rede nacional de Hemocentros, e presta serviços na assistência médica ambulatorial e hospitalar, assim como na prestação extensiva de serviços de diagnóstico nos exames laboratoriais.

